مجموعة من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت مجموعة من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ومن جهة باب المغاربة.
اقتحمت مجموعة من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ومن جهة باب المغاربة.
وقد أدى المستوطنون، صلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى، وذلك بهدف استفزاز مشاعر المواطنين الفلسطينيين.
ويواصل المستوطنون بشكل يومي، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، وغالباً ما يكون من بين المقتحمين، أعضاء كنيست، ووزراء إسرائيليون.
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