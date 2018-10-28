مجموعة من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى





ويواصل المستوطنون بشكل يومي، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، وغالباً ما يكون من بين المقتحمين، أعضاء كنيست، ووزراء إسرائيليون.





وقد أدى المستوطنون، صلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى، وذلك بهدف استفزاز مشاعر المواطنين الفلسطينيين.