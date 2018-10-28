شؤون فلسطينية

مجموعة من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى

مجموعة من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت مجموعة من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ومن جهة باب المغاربة.

وقد أدى المستوطنون، صلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى، وذلك بهدف استفزاز مشاعر المواطنين الفلسطينيين.

ويواصل المستوطنون بشكل يومي، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، وغالباً ما يكون من بين المقتحمين، أعضاء كنيست، ووزراء إسرائيليون.

أخبار ذات صلة

عضو بالتنفيذية: انقلاب حماس على الشرعية ضمن مناقشات المجلس المركزي

عضو بالتنفيذية: انقلاب حماس على الشرعية ضمن مناقشات المجلس المركزي

اليوم.. جلسة طارئة لـ (الكابينت) لمناقشة حالة التوتر في قطاع غزة

اليوم.. جلسة طارئة لـ (الكابينت) لمناقشة حالة التوتر في قطاع غزة

أونروا: إجراءات إسرائيل بحق الوكالة بالقدس تهدف لإلغاء صفة اللجوء عن المقدسيين

أونروا: إجراءات إسرائيل بحق الوكالة بالقدس تهدف لإلغاء صفة اللجوء عن المقدسيين

وزير العمل: استراتيجية البنك الدولي تجاه فلسطين مهمة

وزير العمل: استراتيجية البنك الدولي تجاه فلسطين مهمة

رئيس صندوق الاستثمار: إسرائيل لا تريد أي انفكاك اقتصادي عنها

رئيس صندوق الاستثمار: إسرائيل لا تريد أي انفكاك اقتصادي عنها

دويك: على الرئيس عباس أن يلتزم بنصوص الدستور الفلسطيني

دويك: على الرئيس عباس أن يلتزم بنصوص الدستور الفلسطيني

وزير إسرائيلي للسنوار: سأؤذيك

وزير إسرائيلي للسنوار: سأؤذيك

وزير البناء الإسرائيلي يُصادق على بناء 20 ألف وحدة إستطانية

وزير البناء الإسرائيلي يُصادق على بناء 20 ألف وحدة إستطانية

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

اليوم.. جلسة طارئة لـ (الكابينت) لمناقشة حالة التوتر في قطاع غزة

اليوم.. جلسة طارئة لـ (الكابينت) لمناقشة حالة التوتر في قطاع غزة

وزير العمل: استراتيجية البنك الدولي تجاه فلسطين مهمة

وزير العمل: استراتيجية البنك الدولي تجاه فلسطين مهمة

رئيس صندوق الاستثمار: إسرائيل لا تريد أي انفكاك اقتصادي عنها

رئيس صندوق الاستثمار: إسرائيل لا تريد أي انفكاك اقتصادي عنها

وزارة الخارجية تُدين التفجير الذي استهدف كنيساً يهودياً في بنسلفانيا

وزارة الخارجية تُدين التفجير الذي استهدف كنيساً يهودياً في بنسلفانيا

سيدني: مظاهرات حاشدة دعما للقدس واحتجاجا على محاولات نقل السفارة الأسترالية

سيدني: مظاهرات حاشدة دعما للقدس واحتجاجا على محاولات نقل السفارة الأسترالية

إصابة مزارع برصاص الاحتلال شرقي بيت حانون شمال قطاع غزة

إصابة مزارع برصاص الاحتلال شرقي بيت حانون شمال قطاع غزة

مجموعة من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى

مجموعة من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى

وزير إسرائيلي: لن ندفع لحماس المال ويجب التعامل معها بقوة

وزير إسرائيلي: لن ندفع لحماس المال ويجب التعامل معها بقوة

منوعات

إعلامية مصرية شهيرة تروي تفاصيل محاولة اغتصابها

إعلامية مصرية شهيرة تروي تفاصيل محاولة اغتصابها

نانسي عجرم تتعرض لموقف غير متوقع من أحد معجبيها.. شاهد رد فعلها

نانسي عجرم تتعرض لموقف غير متوقع من أحد معجبيها.. شاهد رد فعلها

فيديو: وصلة رقص لـ&#34;وعد&#34; السعودية مع &#34;ادوارد&#34; تعرضها لانتقادات لاذعة

فيديو: وصلة رقص لـ"وعد" السعودية مع "ادوارد" تعرضها لانتقادات لاذعة

فيديو: الأمير هاري وزوجته ينجوان من الموت بحـادث طائرة

فيديو: الأمير هاري وزوجته ينجوان من الموت بحـادث طائرة

فيديو: لحظة إغماء وسقوط ملكة جمال باراجواي على المسرح.. والسبب؟

فيديو: لحظة إغماء وسقوط ملكة جمال باراجواي على المسرح.. والسبب؟

زوج غنوة:الي يمنع ابن يتيم من ابوه هو ده المفسد في الأرض

زوج غنوة:الي يمنع ابن يتيم من ابوه هو ده المفسد في الأرض

لأول مرة.. الأمير تشارلز يكشف خطأه الأكبر قبل الارتباط بديانا

لأول مرة.. الأمير تشارلز يكشف خطأه الأكبر قبل الارتباط بديانا

في صالون بيتها.. حليمة بولند تعطي نصائح للمرأة حول كيفية إثارة الرجل

في صالون بيتها.. حليمة بولند تعطي نصائح للمرأة حول كيفية إثارة الرجل

فيديو: ابراهيم نصر يعود للكاميرا الخفية بعد غياب 17 عاما

فيديو: ابراهيم نصر يعود للكاميرا الخفية بعد غياب 17 عاما

الموت يخطف &#34;الأميرة الصغيرة&#34; عن عمر يناهز 45 عاماً

الموت يخطف "الأميرة الصغيرة" عن عمر يناهز 45 عاماً

عربي

تركيا: النائب العام السعودي في إسطنبول للتحقيق في مقتل خاشقجي

تركيا: النائب العام السعودي في إسطنبول للتحقيق في مقتل خاشقجي

فقدان 16 مهاجراً مغربياً قبالة الناظور

فقدان 16 مهاجراً مغربياً قبالة الناظور

وزير دفاع قطر: دعم تركيا أول عامل خارجي لفشل الحصار على بلادنا

وزير دفاع قطر: دعم تركيا أول عامل خارجي لفشل الحصار على بلادنا

الغنوشي: سنتفاعل مع مبادرة السبسي بخصوص المساواة في الميراث

الغنوشي: سنتفاعل مع مبادرة السبسي بخصوص المساواة في الميراث