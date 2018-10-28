شؤون فلسطينية

مساء اليوم.. خطاب للرئيس عباس في افتتاحية المجلس المركزي

مساء اليوم.. خطاب للرئيس عباس في افتتاحية المجلس المركزي
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
من المقرر، أن يُلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، خطاباً في افتتاحية المجلس المركزي الفلسطيني، الذي سيُعقد في مدينة رام الله بمقر المقاطعة.

وستبدأ جلسات المجلس المركزي الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، حيث سيتم افتتاح الجلسة بالقرآن الكريم، وحصر أسماء الحضور من أعضاء المجلس، ومن ثم ترفع الجلسة بحلول الساعة الرابعة بعد العصر.

ويباشر المجلس المركزي اجتماعاته مجدداً الساعة السادسة من مساء اليوم، حيث سيلقي رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون كلمة، يليها كلمة لممثل (الخان الأحمر) بالمجلس المركزي، ومن ثم خطاب للرئيس عباس.

ومن المقرر أن يعقَد المجلس المركزي دورته الثلاثين تحت عنوان (الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت)، والتي وُصفت بالهامة.

ووفق مسؤولين في القيادة الفلسطينية، فإنه سيتم اتخاذ قرارات مصيرية، فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، وإسرائيل، وحركة حماس، ووضع آليات لتنفيذ القرارات التي تم إقرارها، في دورات المجلسين الوطني والمركزي السابقة.

يأتي ذلك، وسط غياب عدد من الفصائل الرئيسية في منظمة التحرير، وهما الجبهتنان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، بالإضافة إلى حركة المبادة الوطنية الفلسطينية، فيما تغيب حركتا حماس والجهاد الإسلامي أيضا عن أعمال المجلس.

وكانت حركة حماس أكدت عدم شرعية الجلسة، رافضةً كل ما يصدر عنها من "قرارات ضارة بالشعب والقضية"، محملة في بيان صحفي أمس السبت، كلَّ من يشارك في المجلس المركزي، جزءًا من المسؤولية، فردية وجماعية، عن التداعيات السلبية لانعقاده وقراراته.

كما أعلنت حركة المبادرة الوطنية، أن ممثليها لن يشاركوا في دورة "المركزي" ، بسبب الاستمرار في عدم تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزية السابقة، كما أعلنت الجبهتان الشعبية والديمقراطية أيضا، عدم المشاركة.

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