وزير إسرائيلي: لن ندفع لحماس المال ويجب التعامل معها بقوة
رام الله - دنيا الوطن
قال نيفتالي بينت وزير التعليم الاسرائيلي، عضو (الكابينت): "لن ندفع المال الذي تطلبه حركة حماس؛ لأن هذا المال هو رسوم الحماية، وبالتالي الطريقة للتعامل مع هذه الحركة هي القوة وليس الحنية".
وفيما يعلق بالوضع في قطاع غزة، أضاف: "سياستي هي قتل كل فلسطيني يأتي الى السياج ويفككه، وهم يفهمون القوة ثم بعد ذلك سيأتي السلام".
قال نيفتالي بينت وزير التعليم الاسرائيلي، عضو (الكابينت): "لن ندفع المال الذي تطلبه حركة حماس؛ لأن هذا المال هو رسوم الحماية، وبالتالي الطريقة للتعامل مع هذه الحركة هي القوة وليس الحنية".
وفيما يعلق بالوضع في قطاع غزة، أضاف: "سياستي هي قتل كل فلسطيني يأتي الى السياج ويفككه، وهم يفهمون القوة ثم بعد ذلك سيأتي السلام".
تشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين قوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار فعاليات مسيرات العودة.
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