وزير إسرائيلي: لن ندفع لحماس المال ويجب التعامل معها بقوة





تشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين قوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار فعاليات مسيرات العودة.











رام الله - دنيا الوطنقال نيفتالي بينت وزير التعليم الاسرائيلي، عضو (الكابينت): "لن ندفع المال الذي تطلبه حركة حماس؛ لأن هذا المال هو رسوم الحماية، وبالتالي الطريقة للتعامل مع هذه الحركة هي القوة وليس الحنية".وفيما يعلق بالوضع في قطاع غزة، أضاف: "سياستي هي قتل كل فلسطيني يأتي الى السياج ويفككه، وهم يفهمون القوة ثم بعد ذلك سيأتي السلام".