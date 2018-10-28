قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية، طالت سبعة مواطنين فلسطينيين.جاء ذلك، خلال حملة مداهمات وتفتيشات، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين في الضفة الغربية.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي، تنفيذ حملات الاعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى مصادرة الأسلحة والأموال، بحجة أنها مخصصة لتنفيذ عمليات.