استشهاد مواطن متأثراً بجراح أصيب بها خلال جمعة (غزة صامدة ولن تركع)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، باستشهاد المواطن يحي بدر محمد الحسنات (37 عاما)، متأثرا بجراح أصيب بها بعيار ناري في الرأس، خلال مشاركته في مسيرات العودة أول امس الجمعة والتي حملت اسم (غزة صامدة ولن تركع) شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
أعلن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، باستشهاد المواطن يحي بدر محمد الحسنات (37 عاما)، متأثرا بجراح أصيب بها بعيار ناري في الرأس، خلال مشاركته في مسيرات العودة أول امس الجمعة والتي حملت اسم (غزة صامدة ولن تركع) شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وباستشهاد المواطن الحسنات، ارتفعت حصيلة شهداء جمعة (غزة صامدة و لن تركع)، إلى خمسة شهداء، بالاضافة الى سادس اثر انفجار عرضي وقع صباح الجمعة في البريج وسط القطاع.
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