الاحد: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافياً وجافاً

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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 21-12 22-13 23-13 بيت لحم 21-12 22-13 23-13 رام الله والبيرة 20-11 21-12 22-12 طولكرم 26-16 27-17 28-17 نابلس 23-13 24-14 25-14 قلقيلية 26-16 27-17 28-17 جنين 26-13 27-13 28-13 سلفيت 21-12 22-13 23-13 طوباس 26-13 27-13 28-13 روابي 22-13 23-14 24-14 الخليل 20-11 21-12 22-12 غزه 25-17 26-18 27-18 أريحا 31-17 32-17 33-17 خانيونس 25-17 26-18 27-18 الأغوار الشمالية 29-15 30-15 31-15 رفح 26-16 27-17 28-17

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأحد، صافيا وجافاً باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء و الليل ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء صافية وجافة وباردة نسبياً الى باردة ، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأثنين 2018/10/29: يكون الجو صافيا وجافاً وباردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء و الليل، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2018/10/30: يكون الجو صافيا وجافاً باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء و الليل ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاربعاء 2018/10/31: يكون الجو صافيا وجافاً باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء و الليل ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: