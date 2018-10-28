حل التشريعي لن يكون بندا في "المركزي" إلا في هذه الحالة

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني السفير محمد صبيح: إن نصاب المجلس المركزي لمنظمة التحرير، سيكتمل في حال تواجد 71 عضوا.وأضاف صبيح خلال لقاء مع تلفزيون فلسطين في وقت متأخر من مساء السبت: أن جدول أعمال المجلس المركزي المقرر عقده اليوم وغدا، يتم إقراره بالتشاور، ما بين رئاسة المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.وأكد على أن هناك اتفاقا بأن تعقد جلستان، الأولى ستكون في الساعة الواحدة والنصف، حيث سيعزف السلام الوطني ويتلى القرآن الكريم ثم قراءة الفاتحة، قبل أن يتم التحقق من النصاب.وأضاف: تأتي بعد ذلك، المصادقة على مشروع جدول الأعمال من قبل المجلس، مشددا على أن هناك عددا من القضايا التي ستكون على جدول الأعمال،وهي قضايا القدس، والمقاومة الشعبية، والخان الأحمر،ومسيرات الجدار، ومسيرات العودة في قطاع غزة، و(أونروا) والعلاقات مع الاحتلال، ومع الولايات المتحدة، والشأن الداخلي الفلسطيني.وشدد على أن بند حل المجلس التشريعي، لن يكون في جدول أعمال "المركزي"، إلا في حال تمت المصادقة خلال الجلسة الأولى، بأن يكون ضمن جدول الأعمال.