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فتح: منظمة التحرير ليست مؤسسة عابرة يمكن العبث بمقدراتها نتيجة لخلاف سياسي

فتح: منظمة التحرير ليست مؤسسة عابرة يمكن العبث بمقدراتها نتيجة لخلاف سياسي
حركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة فتح مساء اليوم السبت، أنّ من يستهدف منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الوطنية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ، إنما يسعى لتحقيق الهدف الإسرائيلي الاستراتيجي، لضرب المنظمة وضرب الهوية الوطنية، وخاصة في هذه الظروف التي يقف فيها الرئيس والمنظمة سدا صلبا، أمام محاولات تمرير "صفقة العار" الأمريكية.

وقال عضو المحلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي في تصريح صحفي:  إن منظمة التحرير الفلسطينية، ليست مؤسسة عابرة يمكن العبث بمقدراتها نتيجة لخلاف سياسي، وإنما هي تعبر عن الكينونة والهوية والتمثيل للشعب الفلسطيني، الذي حاربته إسرائيل عبر عقود طويله وما زالت.

وشدد القواسمي على أن "خفافيش الليل والمرتزقه وحدهم من  يتقاطعون مع الأجندة الاسرائيلية ويدٌعون كذبا الإصلاح والتغيير"، على حد وصفه.

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