إصابة مواطنيْن بعد دهسهما من قبل جيب عسكري إسرائيلي شرق قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان مساء اليوم السبت، إثر دهسهما من قبل جيب عسكري إسرائيلي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون، شرق قلقيلية.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن شهود عيان: إن المواطنين عمر عبد الحليم حسين (45 عاما)، وأحمد سعيد سليم (25 عاما) أصيبا برضوض وكسور، جراء دهسهما من قبل جيب عسكري إسرائيلي، نقلا إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.وأضافت أن قوات الاحتلال، أغلقت مداخل البلدة ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، وأرغمت المحال التجارية على إغلاق أبوابها، مشيرا إلى أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق وإغماء، جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم.كما اعتقل جنود الاحتلال مواطنا من البلدة، بعد أن اعتدوا عليه بالضرب المبرح.