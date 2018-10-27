تجمع الشخصيات المستقلة برئاسة الوادية يرفض اجتماع المجلس المركزي





وأضاف: "تنفيذ المصالحة الفلسطينية برعاية جمهورية مصر العربية الشقيقة، تحتاج من الجميع العمل الجدي لتنفيذ كافة البنود المطلوبة من المجلس الوطني الفلسطيني، والدعوة لعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير ،للتصدي لكل المحاولات والمخططات من صفقة القرن وغيرها من ظلم شعبنا الفلسطيني فى كل أماكن تواجدة نتيجة الانقسام والفساد".



وأوضح الشيخ زياد أبو هليل عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة بالضفة الغربية، أن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، لم تلتزم بالحد الأدنى من تنفيذ ما تم إقراره في الاجتماع السابق للمجلس المركزي في رام الله عام 2015 ،و بمخرجات بيروت 2017.



رام الله - دنيا الوطنأعلن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة ياسر الوادية، عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس التجمع، رفضه المطلق لاجتماعات المجلس المركزي التي ستعقد في رام الله غدا الأحد وبعد غد الإثنين.وأكد مراد الريس عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة في قطاع غزة، أن المطلوب إنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي حماس وفتح، لإنجاح المصالحة الوطنية وخصوصًا بعد اجتماعات القاهرة عام 2017 ،وتنفيذ شامل لاتفاق القاهرة 2011.