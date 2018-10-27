شاهد: سرايا القدس تعرض مشاهدَ من عملية قصف غلاف غزة وتطلق عليها "ثأر تشرين"

وكانت حركة الجهاد الإسلامي،أعلنت عن التوصل إلى توافق على وقف شامل لإطلاق النار، وعودة الهدوء في قطاع غزة، بعد اتصالات مصرية مع قيادة الحركة.



واستشهد أربعة مواطنين أمس، وآخر متأثرا بجراحه صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال، جراء اعتدائها على مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية للقطاع .



وردت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقصف مناطق غلاف غزة برشقات صواريخ، أدت إلى إصابة عدد من الإسرائيليين بالهلع والصدمة، قبل أن يرد جيش الاحتلال بقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة بحوالي 80 صاروخا.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤوليتها عن عملية "ثأر تشرين"، والتي جاءت رداً على تغول "العدو الصهيوني" في دماء أبناء شعبنا بمسيرات العودة وثأراً لدمائهم الطاهرة.وأوضحت السرايا في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أنها استهدفت جميع "مغتصبات" غلاف غزة، بأكثر من 51 صاروخا وقذيفة هاون جاءت على النحو التالي: 33 (صاروخ 107) و 10 صواريخ (جراد) و 8 قذائف (هاون).وأكدت سرايا القدس، أنها وكل فصائل المقاومة جاهزة وحاضرة للدفاع عن دماء أبناء شعبنا، وأنها لن تسمح لـ "العدو المجرم" بالاستمرار في بطشه وعدوانه، بحق أبناء شعبنا والتغول في دمائه، وفق ما جاء في البيان.