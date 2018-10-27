السنوار يهدد إسرائيل ويمنحها مهلة حتى الخميس المقبل

رام الله - دنيا الوطن

نشرت القناة الإسرائيلية الثانية عشر، ما قالت إنه رسالة تحذير جديدة من حركة حماس لإسرائيل أرسلها زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار.





وقالت القناة، إن السنوار أرسل رسالة للطرف المصري طالب فيها بضرورة سماح إسرائيل بإدخال المنحة القطرية لموظفي غزة.





وحسب القناة، فقد شدد على أن هذا يجب أن يحدث بحلول يوم الخميس المقبل كحد أقصى وإذا لم يحدث ذلك فسوف ستتوجه الحركة لتعصيد التظاهرات والأنشطة العسكرية.



وأضافت القناة: "رفعت حماس من مطالبها حيث في وثيقة أرسلها زعيم المنظمة يحيى السنوار إلى مصر طالب إسرائيل بتحويل 15 مليون دولار شهريا لقطاع غزة وإلا التصعيد".