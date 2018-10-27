شؤون فلسطينية

بعد الجبهتين.. المبادرة الوطنية تُقاطع جلسة المجلس المركزي برام الله

بعد الجبهتين.. المبادرة الوطنية تُقاطع جلسة المجلس المركزي برام الله
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن ممثليها لن يشاركوا في دورة المجلس المركزي الثلاثين بسبب الاستمرار في عدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة.

وأضافت المبادرة، أنها لن تشارك في جلسة الغد خاصة في ظل عدم تنفيذ قرارات التحرر من الاتفاقيات القائمة مع الجانب الاسرائيلي، وقرار المجلس الوطني الذي اتخذ بالاجماع بالغاء الإجراءات المتعلقة بقطاع غزة، وبسبب عدم إجراء مشاورات جدية تنسجم مع مبادئ الشراكة الوطنية مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية للتحضير لهذه الدورة، ولضمان عدم اتخاذ قرارات جديدة قد تضعف فرص المصالحة الوطنية.

وأكدت حركة المبادرة تمسكها واعتزازها بعضويتها في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وبضرورة العمل المشترك على تفعيل دور المنظمة الوطني التحرري، والوحدوي كإطار جامع لكل القوى الفلسطينية وممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، على أساس الاحترام الدقيق لقوانينها.

كما أكدت تأييدها لكافة المواقف الوطنية ضد ما يسمى بصفقة القرن وكا فة القرارات الجائرة تجاه القدس وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وشددت حركة المبادرة الوطنية على ضرورة العمل الجدي لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني وتحقيق الشراكة الوطنية الكفاحية في مواجهة الإحتلال وقانون العنصرية والأبارتهايد الاسرائيلي الخطير، وكشرط أساسي لمواجهة ما يسمى بصفقة القرن، وأنشطة التطبيع الإسرائيلي مع دول عربية،ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، بما فيها مخططات التطهيرالعرقي الإجرامي كتلك الجارية في الخان الأحمر وما لايقل عن ٤٦ تجمع سكاني فلسطيني.

ودعت حركة المبادرة الوطنية القوى الفلسطينية كافة إلى التمسك بالحوار الديموقراطي، ومعالجة الخلافات بأسلوب ديموقراطي حضاري يحترم حق الجميع في حرية الرأي والتعبير، ويتجنب كل ما يمكن أن يمس بسلامة العلاقات الوطنية.

يذكر أن الجبهتين الشعبية والديمقراطية قررتا مقاطعة المجلس المركزي الفلسطيني المقرر عقده غداً الأحد بمدينة رام الله.

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