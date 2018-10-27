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شؤون فلسطينية

الحمد الله يقدم واجب العزاء بالشهيد بشارات في بلدة طمون

الحمد الله يقدم واجب العزاء بالشهيد بشارات في بلدة طمون
رام الله - دنيا الوطن
قدم رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم السبت، واجب العزاء لعائلة وذوي الشهيد محمد محمود بشارات، في بلدة طمون بمحافظة طوباس، والذي ارتقى شهيدا برصاص قوات الاحتلال يوم الأربعاء.

ورافق رئيس الوزراء محافظ طوباس والاغوار الشمالية اللواء يونس العاصي، ومدراء المؤسسة الامنية في المحافظة، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وجدد رئيس الوزراء مطالبته المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية لشعبنا، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكات جيشها ومستوطنيها بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومقدساتهم، ومحاسبتها على ذلك.

وتمنى الحمد الله من العلي القدير ان يتغمد الشهيد بشارات بواسع رحمته، ويلهم اهله الصبر والسلوان على مصابهم الجلل.

وأعلن رئيس الوزراء عن رصد الحكومة 150 ألف دولار لصالح شق طريق زراعي، لحماية الأراضي المهددة من المصادرة في بلدة طمون.




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