سفير اليابان: قريباً معلمين من قطاع غزة إلى طوكيو

رام الله - دنيا الوطنأعلن السفير الياباني في فلسطين تاكيشي اوكوبو، عن اتفاق مع وزارة التربية والتعليم لابتعاث معلمين من قطاع غزة الى اليابان.وقال أنه من المقرر ان يتم إرسال معلمين من قطاع غزة ضمن مبادرة يابانية لابتعاثهم لليابان للتعلم على تقنيات التعليم الحديث والمعاصر وبناء السلام في اليابان لدورة تدريبية محدده.واشار اوكوبو الى ان هذه المبادرة تبناها رئيس وزراء اليابان شينزو ابي خلال اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة الشهر الماضي، كمبادرة من اليابان لبناء السلام في فلسطين، وذلك بابتعاث 10 معلمين سنوياً لليابان، وسيتخل الزيارة جولة في المدارس اليابانية للاطلاع على المنهاج الياباني.وأوضح أن الاتفاق تم مع وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم، على ان تبدأ الاجراءات قريبا، وسيتبعها ابتعاث عدد اخر كل عام بعد ذلك لعدة سنوات.واضاف:" الزيارة لليابان ستشمل زيارة مدينة هيروشيما اليابانية التي تم قصفها بالقنبلة النووية، وذلك للاستفادة من تجربة اليابان في تحولها الى دولة متقدمة وناجحة وبناء السلام، حيث تحولت المدينة لأكبر المدن اليابانية بفضل السلام، وهي رسالة منها لنشر السلام"وأوضح اوكوبو، انه سيبدأ بإجراءات وتجهيزات السفر للمعلمين الذين سيتم إختيارهم للسفر، حيث كان الاتفاق المبدئي مع الوزارة على أن يكون المعلمين جميعهم من قطاع غزة، ويبلغ عددهم 10 معلمينوكان وزير التربية والتعليم د صبري صيدم أعلن عن الشروع بتنفيذ مبادرة اليابان لابتعاث بعض المعلمين من غزة.