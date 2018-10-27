شؤون فلسطينية

كاتب مصري: إسرائيل تُخطط لاغتيال شخصية كبيرة قبل أن تلتزم بوقف إطلاق النار

كاتب مصري: إسرائيل تُخطط لاغتيال شخصية كبيرة قبل أن تلتزم بوقف إطلاق النار
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد الكاتب المصري عبد الرحيم الليثي، أن الاتصالات التي تُجريها القيادة المصرية بالجانب الإسرائيلي، والمقاومة في قطاع غزة، لا تزال جارية، ولم تتوقف.

وقال الليثي لـ"دنيا الوطن": مصر لم توقف إتصالاتها، رغم أن حركة الجهاد الإسلامي أعلنت وقف شامل لإطلاق النار، لكن رغم ذلك فإن الجيش الإسرائيلي مستمر في عملياته العسكرية في قطاع غزة، ولم يُوقفها، مُحذرًا في الوقت ذاته قيادة الجهاد الإسلامي السياسية والعسكرية، من إمكانية أن يقوم الجيش الإسرائيلي باستهداف استراتيجي، أو أن يغتال شخصية مؤثرة في الحركة، وعندئذ يُنهي هو الجولة لصالحه.

وأضاف الكاتب المصري: نعي جيدًا أن الجيش الإسرائيلي يلعب حتى الدقائق الأخيرة، بل أحيانًا يتخطى ذلك ويذهب إلى الوقت الإضافي ويضرب هدفًا استراتيجيًا يُنهي به المعركة، متابعًا: لذا لا بد من أخذ كل التدابير اللازمة، والجانب المصري يُريد أن يُنهي هذه الجولة من التصعيد اليوم، وخلال ساعات المساء قد تكون الجولة انتهت.

وأوضح الليثي، أن إسرائيل ستبدأ بتنفيذ الاتفاقات بعد أن ينتقم بالشكل الذي يُناسبه، لافتًا في الوقت ذاته، أن مصر لن تقبل بأي حال من الأحوال أن تُنفذ إسرائيل هذا المخطط، الذي قد يُدمر المنطقة بأسرها.

يشار إلى أن إسرائيل لم تُعلن لحد اللحظة، التوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار، في حين أن حركة الجهاد الاسلامي، قبل ساعات، أعلنت عن التوصل إلى توافق على وقف شامل لإطلاق النار، وعودة الهدوء في قطاع غزة، بعد اتصالات مصرية مع قيادة الحركة.

وقال بيان مقتضب للجهاد الإسلامي: "بعد اتصالات مع الجانب المصري تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"، مؤكدة أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ.

في أعقاب ذلك، نقلت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله: "لسنا ملتزمين بوقف اطلاق النار مع الجهاد الاسلامي، وبالتالي نحن لا نتصرف وفقا لذلك".

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