البطش: ما قامت به سرايا القدس وفاء بوعدها بأن تحمي مسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، رئيس الهيئة الوطنية لمسيرات العودة خالد البطش: إن ما قام به جيش الاحتلال من قتل للمشاركين في المسيرات السلمية بغزة والضفة الغربية أمس الجمعة في "جمعة غزة صامدة ولن تركع " هو "جريمة أراد العدو من خلالها ان يفرض معادلات ميدانية وعسكرية جديدة ترفضها بالمطلق المقاومة".وأضاف أن ما قامت به سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية من ردود هو وفاء بوعدها التي قطعته على نفسها، بأن تحمي ببنادقها مسيرات العودة وكسر الحصار والانتقام لدماء الشهداء .وتابع في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه اليوم السبت : لم يكن من الممكن السماح للاحتلال بقتل اربعة متظاهرين سلميين بغزة واثنين بالضفة الغربية المحتلة لمشاركتهم بمسيرات شعبية سلمية دون رد على الجرائم."وشدد على أنه مطلوب من المجتمع الدولي، أن يوقف قتل الأبرياء من أبناء شعبنا، على يد قناصة الاحتلال، مثمنا الدور المصري لحرصه على وقف العدوان عن الشعب الفلسطيني، والتوصل إلى تفاهمات أوصلت إلى وقف متبادل لإطلاق النار.وجدد البطش موقف حركته بالالتزام بوقف إطلاق النار بمقدار التزام إسرائيل به.وكانت حركة الجهاد الإسلامي،أعلنت عن التوصل إلى توافق على وقف شامل لإطلاق النار، وعودة الهدوء في قطاع غزة، بعد اتصالات مصرية مع قيادة الحركة.واستشهد أربعة مواطنين أمس، وآخر متأثرا بجراحه صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال، جراء اعتدائها على مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية للقطاع .وردت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقصف مناطق غلاف غزة برشقات صواريخ، أدت إلى إصابة عدد من الإسرائيليين بالهلع والصدمة، قبل أن يرد جيش الاحتلال بقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة بحوالي 80 صاروخا.