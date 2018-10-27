فيديو: "خمور" وأغاني يهودية مقدسة تصدح من قلب "الإمارات"

وعلق موقع "إسرائيل بالعربية" على الفيديو: " أعضاء البعثة الإسرائيلية في مباريات الـ"غراند سلام" للجودو في الامارات يحتفلون باستقبال يوم السبت المقدس في أبو ظبي، ويغنون أغاني السبت اليهودية".







يذكر أن " قطر" أيضاً مارست "التطبيع" الرياضي مع إسرائيل منذ أيام، حيث قامت باستضافة فريق "إسرائيل" للجمباز على أراضيه في بطولة العالم، وتم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في سابقة هي الأولى.





ورغم عدم وجود علاقات دبلوماسية معلنة بين إسرائيلي ودول الخليج، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وزجته سارة، بالامس، سلطنة عُمان، والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد.





وجاءت هذه الزيارة النادرة من زعيم إسرائيلي لسلطنة عمان بعد أيام قليلة من زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محود عباس للسلطنة، والتي استغرقت ثلاثة أيام، التقى خلالها السلطان كذلك.



