الحكومة تدين التصعيد على القطاع وتحمّل تل أبيب المسؤولية عن استمراره



وحمّل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، حكومة الاحتلال الاسرائيلي، المسؤولية عن استمرار التصعيد، الذي يترافق مع تصعيد شامل ضد كل أرضنا العربية الفلسطينية، وفي مقدمتها عاصمتنا الابدية القدس الشرقية المحتلة .



وأاضاف المتحدث الرسمي، بأن المجتمع الدولي يتحمل جانباً من المسؤولية، تجاه أبناء شعبنا تحت الحصار والاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي مقدمتها عاصمتنا القدس المحتلة.



وجدد المتحدث الرسمي، مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القوانين التي أصدرها بخصوص القضية الفلسطينية، ومنها توفير حماية دولية بشكل عاجل، والعمل على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على كامل حدود الرابع من حزيران من عام ٦٧ .



رام الله - دنيا الوطنادانت حكومة الوفاق الوطني اليوم السبت، التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة.