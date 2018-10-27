شبح خاشقجي يكشف للعرَّافين مكان جثته.. والشرطة التركية تستجيب

رام الله - دنيا الوطننقلت عدة صحف تركية خلال اليومين الماضيين معلومات عن أن شرطة اسطنبول تتلقى اتصالات هاتفية من "عرافين" (يقرأون الطالع) يزعمون أنهم تحصلوا، بقدراتهم السيكولوجية الاستثنائية، على معلومات دقيقة عن مكان جثة الصحفي السعوي جمال خاشقجي.موقع "بريتبارت" الأمريكي نقل عن جريدة حريت التركية اليومية، وعن شبكة سي أن أن التركية، أقوالهما بأن "العرافين" الذين اتصلوا من مختلف أنحاء العالم يزعمون أن "شبح" خاشقجي هو الذي كشف لهم عن مكان الجثة.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كرّر نهاية الأسبوع الماضي طلبه بأن يعرف مصير الجثّة التي قال بيان الادعاء العام السعودي إنها أعطيت لمتعاون محلي في اسطنبول ليدفنها.وفيما أشارت صحيفة حريت التركية إلى أن "اتصالات العرافين" جرى أخذها بجدّية من طرف الشرطة، أفادت شبكة سي أن أن التركية بأن معظم العرافين الذين اتصلوا قالوا إنهم تلقوا المعلومات عن مكان الجثّة خلال استغراقهم بالنوم.