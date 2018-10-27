الليله الماضية.. الاجهزة الامنية في الخليل تقبض على 17 مطلوبا

رام الله - دنيا الوطنقبضت الاجهزة الامنية في الخليل الليله الماضية على 17 مطلوبا فارين من وجه العدالة خلال عدة ساعات على بدء الاجراءات الامنية التي تهدف للقبض على المطلوبين وضبط الحالة الامنية في مدينة ومحافظة الخليل .واكد العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة، بأن قوات كبيرة من مختلف الاجهزة الامنية شرعت في ساعات الليله الماضية باجراءات امنية لملاحقة المطلوبين وتجار المخدرات في ارجاء مدينة الخليل وتمكنت من القبض على 17 مطلوب للاجهزة الامنية من بينهم مطلوبين خطرين وفارين منذ عدة سنوات.وأوضح ارزيقات، بأن القوات تعرضت لاطلاق نار من قبل اشخاص معروفين وتم التعامل مع مصادر اطلاق النار، مؤكدا أن الاجراءات مستمرة وستمتد لكافة أنحاد المحافظة.