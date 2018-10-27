البرغوثي: جنود الاحتلال ارتكبوا مجزرة خطيرة في المزرعة القبلية





وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:، أنها أصابت خلال دقيقة واحدة، عشرة من المحتجين السلميين، الذين كانوا يحتجون على اقتحام المستوطنين غير الشرعيين لأراضيهم الخاصة، بالرصاص الحي المتفجر، بمن فيهم ثلاثة من مسعفي الإغاثة الطبية، بالإضافة إلى عشرات ممن أصيبوا بالرصاص المعدني و قنابل الغاز التي اطلقت كقذائف مباشرة على المتظاهرين.



وتابع: إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة ثلاثة اخرين بجراح خطيرة، وما زالوا في المستشفى".



وأردف: "شهادات شهود العيان و الصحفيين والمواطنين اكدت ان أحد جنود الاحتلال استخدم السلاح الاوتوماتيكي و قام بإطلاق الرصاص الحي عشوائيا فأصاب خلال ثواني معظم المتظاهرين الذين أصيبوا بالرصاص الحي" .



وأكد البرغوثي أن أحد المصابين بإصابة خطيرة وهو محمد ابراهيم شريتح وعمره 28 عاما، أطلق عليه رصاص الاحتلال من الخلف وإصابه في مؤخرة رأسه برصاصة اخترقت الدماغ و خرجت من منطقة جبهة الرأس محدثة دمارا شديدا.





وقال البرغوثي: ما ارتكبه الاحتلال في المزرعة القبلية جريمة حرب مطالبا بتحقيق دولي فوري، و بمحاسبة المجرمين كما طالب المؤسسات الدولية بادانة الجريمة التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة يوم امس، في بلدة المزرعة القبلية.