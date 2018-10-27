شؤون فلسطينية

القناة 12: الجيش الاسرائيلي ليس ملتزماً بوقف إطلاق النار مع الجهاد الاسلامي

القناة 12: الجيش الاسرائيلي ليس ملتزماً بوقف إطلاق النار مع الجهاد الاسلامي
رام الله - دنيا الوطن
نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله: "لسنا ملتزمين بوقف اطلاق النار مع الجهاد الاسلامي، وبالتالي نحن لا نتصرف وفقا لذلك".

في مقابل ذلك، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "تعليمات لمستوطني غلاف غزة بالعودة إلى الروتين الطبيعي".

يشار إلى أن حركة الجهاد الاسلامي، أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، عن التوصل إلى توافق على وقف شامل لإطلاق النار، وعودة الهدوء في قطاع غزة، بعد اتصالات مصرية مع قيادة الحركة.

وقال بيان مقتضب للجهاد الإسلامي: "بعد اتصالات مع الجانب المصري تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"، مضيفة: اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في هذه اللحظات.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فقد أطلق منذ مساء أمس الجمعة، 45 قذيفة صاروخية وقذيفة هاون من قطاع غزة نحو النقب الغربي.

وردت طائرات الاحتلال بقصف العديد من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية في محافظات قطاع غزة، دون ان يسفر ذلك عن وقوع اصابات بين المواطنين.

وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة أمس الجمعة، حالة من التوتر، نتيجة المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في اطار مسيرات العودة، والتي أسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين.

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