قوى اليسار الفلسطيني تحذر من فرض "عقوبات" جديدة على غزة





وانطلقت المسيرة من متنزه البلدية، وجابت شوارع مدينة غزة الرئيسية وتوقفت في مفترق فلسطين، بحضور واسع من قيادات وكوادر وأعضاء القوى والمؤسسات والمجتمع المدني والمخاتير، وذلك من أجل دق جدران الخزان والتوحد لمواجهة المخططات

التصفوية، وللضغط من أجل إنجاز المصالحة، ولتوجيه رسائل إلى اجتماع المجلس المركزي المقرر غداً في رام الله، بضرورة عدم اتخاذ قرارات تساهم في تعميق الأزمة.



ورفعت في المسيرة أعلام فلسطين والشعارات المؤكدة على منظمة التحرير وأهمية إصلاحها وبنائها، وضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وقد تقدم المسيرة الكشافة الفلسطينية.



وألقى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق جميل مزهر كلمة القوى الديمقراطية الخمس ، أكد فيها أن هذه المسيرة التي يشارك بها الآلاف، جاءت للتأكيد على أن المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية كبيرة جداً، ما

يستدعي وجود إرادة حقيقية ومسئولة، تعمل على تذويب أية استحكامات واستعصاءات لإصلاح الوضع الداخلي الفلسطيني وإعادة ترميم العلاقات الفلسطينية الداخلية،باتجاه حلحلة كل الأمور كرزمة شاملة.



وأكد مزهر في كلمته على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الإطار الوطني الجامع والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وإن إعادة بنائها على أسس وطنية ديمقراطية وانتشالها من أزمتها ومن حالة الهيمنة والتفرد، تستدعي عقد الإطار القيادي المؤقت للأمناء العامين " لجنة تفعيل المنظمة" لوضع حد للانقسام، وتحقيق الوحدة وانجاز المصالحة وبما يؤدي إلى عقد مجلس وطني توحيدي جديد، بمشاركة الكل الوطني وعلى مبدأ الشراكة الوطنية وفقاً لما تم الاتفاق عليه في القاهرة 2011 ، ومخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت 2017.



ودعا مزهر إلى رفع "الإجراءات العقابية" المفروضة على القطاع فوراً، محذراً من أية إجراءات عقابية جديدة، قد يقدم عليها المجلس المركزي الذي سينعقد في رام الله غداً الأحد.



كما حذر من اتخاذ قرارات تعمق الأزمة وتدفع باتجاه فصل غزة عن باقي أجزاء الوطن، معرباً عن رفضه لتوظيف لقمة العيش وقوت أبنائنا في الصراع الدائر، مشدداً أن من يريد مواجهة المشاريع التصفوية عليه أن يعمل على تعزيز صمود شعبنا وتوفير كل مقومات الحياة له.



وأكد على أن إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية، هي الممر الإجباري الآمن للتصدي لكل المخططات التصفوية التي تستهدف شعبنا، ما يتطلب تهيئة الأجواء الإيجابية، عبر الالتزام بوقف التراشق الإعلامي والتصريحات التوتيرية وتجريم كل من يستخدم هذا الأسلوب بعد الاتفاق.



كما ثمن مزهر الجهود المصرية من أجل إنجاز المصالحة، داعياً لاستمرار هذه الجهود وممارسة الضغوط بما يضمن تحقيق المصالحة، وإنهاء معاناة شعبنا وكسر الحصار عنه في القطاع، داعياً مصر أيضاً لتخفيف معاناة شعبنا عبر استمرار فتح معبر رفح وإنهاء معاناة المسافرين من وإلى القطاع.



ودعا مزهر لضرورة تطبيق قرارات المجلس المركزي لعام 2015 المتمثلة بالتحلل من اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف ب"إسرائيل" ووقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي وأية التزامات سياسية واقتصادية وأمنية أخرى، وصوغ استراتيجية وطنية كفاحية لمواجهة التحديات الراهنة.



كما دعا لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمّل مسئولياتها كاملة بما في ذلك توحيد، ودمج المؤسسات الوطنية وتعزيز صمود شعبنا وإعادة الاعمار في القطاع، والتحضير، للانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام من تاريخه.



وأكد مزهر على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال، وعلى استمرار، مسيرات العودة وضرورة تقليل الخسائر وتطويرها وتوسيعها لكافة أماكن تواجد شعبنا، وتحويلها إلى انتفاضة شعبية عارمة في مواجهة الاحتلال.



وشدد مزهر على ضرورة التصدي ومواجهة تصاعد وتيرة التطبيع بين إسرائيل، وبين بعض بلدان الخليج وخصوصاً سلطنة عمان وقطر والإمارات، معتبراً هذا التطبيع الإجرامي بمثابة خيانة واضحة وصريحة وتآمر على قضايا شعوبنا العربية

وخاصة القضية الفلسطينية ويعطي الضوء الأخضر للاحتلال لتصعيد جرائمه ضد شعبنا،واختراق العمق العربي.



كما توجه مزهر بالتحية إلى جماهير شعبنا في الوطن والشتات وهم يواجهون بصمود أسطوري مشاريع التصفية ويتصدون لجرائم الاحتلال ومخططات الإدارة الامريكية ولصفقة القرن، متمسكين بمقاومتهم وبالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق العودة.



في ختام الكلمة، جدد مزهر باسم القوى الديمقراطية الخمس الصرخة بضرورة الاستجابة للنداءات الوطنية، من أجل الوصول إلى دفة النجاة وتوجيهها إلى طريقها الصحيح بما يساهم في انتشال شعبنا من مربعات الانقسام، ومن أجل بناء المؤسسة الوطنية الجامعة القادرة على توحيد طاقات شعبنا في الوطن والشتات، لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا.



من جهته، أكد محسن أبو رمضان في كلمة مؤسسات المجتمع المدني، أن شعبنا الفلسطيني يتوق إلى إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، وهو يريد عقد الإطار القيادي المؤقت وتفعيل منظمة التحرير لإعادة ترتيب أوضاعنا الداخلية.



وقال أبو رمضان: " تمر القضية بظروف استثنائية وصعبة، حيث تجري محاولات لتصفيتها من خلال صفقة القرن، وفي ظل إجراءات أمريكية متسارعة مثل نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس والإعلان عنها عاصمة للاحتلال، ومحاولة تصفية قضية

اللاجئين، وتجفيف الموارد المالية وتشريع الاستيطان وتطبيع العلاقات الرسمية مع دولة الاحتلال".



وتساءل أبو رمضان " كيف يمكن أن نواجه هذه التحديات في ظل استمرار الانقسام، وفي ظل عدم وجود صيغة توحيدية في منظمة التحرير يشارك بها الجميع؟".



وشدد على أن رؤية مؤسسات المجتمع المدني تكمن بضرورة تطبيق ما تم الاتفاق عليه في عام 2011 وعام 2017 وأيضاً في لجنة تفعيل منظمة التحرير ببيروت عندما أكد الجميع والأمناء العامين وأعضاء اللجنة التنفيذية على ضرورة ترتيب الأوضاع

والتحضير لمجلس وطني جديد يشارك به الجميع.



وتابع أبو رمضان قائلاً: " لا يمكن بأي حال من الأحوال مواجهة التحديات الخطيرة التي تنذر بتصفية المشروع الوطني وقضية شعبنا دون توفر الإرادة الصلبة والوحدة، وأن يكون هناك انخراط كامل لكافة القوى والفعاليات الوطنية والمجتمعية في جبهة الفعل الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والمخاطر ومن

ضمنها قانون القومية العنصري".



وأكد أبو رمضان على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر للانتخابات، رافضاً أن تكون لقمة العيش لأبناء شعبنا مادة للخلاف السياسي، مجدداً رفضه لاستمرار الإجراءات المفروضة على شعبنا في غزة.



وفي هذا الصدد قال أبو رمضان: "ليسمع صناع القرار مطالب الأصوات والحناجر الجماهيرية الهادرة بضرورة رفع الإجراءات العقابية عن غزة فوراً، وضرورة تعزيز صمود شعبنا باعتبارها المدخل الضروري لتوفير مناخات من الثقة والمصالحة الوطنية وتعزز مقومات الصمود.



كما أكد على ضرورة عدم الانزلاق، لأية إجراءات جديدة قد تؤدي إلى مأسسة الانقسام.



وفي ختام المسيرة، أكدت القوى الديمقراطية الخمس عبر عريف المسيرة الرفيق أحمد أبوحليمة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية على استمرار فعالياتها وجهودها من أجل إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة، وبناء مؤسسة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية ديمقراطية.



كما أعلن الرفيق أبو حليمة إعلان المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية عدم مشاركة الجبهة في اجتماع المجلس المركزي المقرر غداً في رام الله.















رام الله - دنيا الوطننظمت القوى الديمقراطية الخمس "الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وفدا والمبادرة" ومؤسسات المجتمع المدني صباح اليوم السبت، مسيرة جماهيرية حاشدة شارك بها الآلاف.