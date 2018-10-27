شؤون فلسطينية

رأفت يستنكر استقبال عُمان والإمارات وقطر لوفود إسرائيلية رسمية ورياضية

رأفت يستنكر استقبال عُمان والإمارات وقطر لوفود إسرائيلية رسمية ورياضية
صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
استنكر صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي "فدا"، استقبال سلطنة عمان، لرئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".

كما استنكر في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أيضا استقبال الإمارات العربية المتحدة، لوزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية "ميري ريغيف"، واستضافة قطر لوفد رياضي إسرائيلي، للمشاركة في بطولة العالم للجمباز.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية، أن هذا الاستقبال يندرج في إطار التطبيع الذي تسعى إليه دولة الاحتلال، لإنهاء القضية الفلسطينية وتطبيق فعلي للمخططات الامريكية - الإسرائيلية، والالتفاف على مبادرة السلام العربية، التي دعت إلى حل الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي أولا، ثم إقامة العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.

 وقال رأفت: "اننا ندعو الدول العربية الى عدم إقامة علاقات مع اسرائيل والالتزام بمبادرة السلام العربية وعدم منح الاحتلال التطبيع المجاني دون احقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة".

وكرر رأفت في ختام بيانه، الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حقيقي يضع آليات جادة، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بما يؤمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ،وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية، وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة.

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