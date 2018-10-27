حركة الأحرار: استمرار التطبيع العربي مع إسرائيل طعنة مسمومة لشعبنا

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الأحرار الفلسطينية اليوم السبت: إن استمرار التطبيع العربي مع "إسرائيل عدو شعبنا والأمة طعنة مسمومة لشعبنا وشهدائه وجرحاه وتضحيات، ويجب أن يتوقف".وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "فشعبنا يريد من الأمة موقف مشرّف لعزلة وتجريم الاحتلال وقادته وليس نسج علاقات معه على كافة المستويات والأصعدة لتثبيت أركانهم.يشار إلى أن نتنياهو قام بزيارة أمس الجمعة إلى سلطة عُمان، حيث استقبله السلطان قابوس بن سعيد، وأجرى معه مباحثات تتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط.يأتي ذلك بعد ساعات قليلة، من استضافة قطر والإمارات، لوفود رياضية إسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي في هذه الدول، وذلك خلال مشاركتها في مسابقات رياضية في أبو ظبي والدوحة.