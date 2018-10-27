حماس: التصعيد الإسرائيلي محاولة للتهرب من أي استحقاقات لتثبيت وقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة حماس اليوم السبت: إنّ ما تعرض له قطاع غزة المحاصر، من قصف وتدمير واستهداف، هو عدوان إسرائيلي خطير، "يأتي في إطار التنافس الحزبي الإسرائيلي، وتصدير أزماتهم الداخلية على أهلنا في القطاع".ووصفت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذا التصعيد، بأنه "محاولة للتهرب الإسرائيلي من أي استحقاقات، لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار 2014 مع فصائل المقاومة، يتم بموجبه إنهاء معاناة وحصار غزة وأهلها".وتابع: "هذا العدوان سيكون له ما بعده في تحديد مسارات، وآليات التعامل الميداني مع الاحتلال"، مشددا على "أنه لن يُسمح أن يبقى قطاع غزة ودماء المتظاهرين العزل ومقدرات المقاومة ومواقعها، مادة للتنافس الإسرائيلي الداخلي أو ساحة لتصدير أزمات الاحتلال الداخلية".