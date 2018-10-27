شؤون فلسطينية

انتخاب فلسطين رئيساً للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بالجمعية الدولية لضامني الودائع

انتخاب فلسطين رئيساً للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بالجمعية الدولية لضامني الودائع
رام الله - دنيا الوطن
انتخبت الجمعية الدولية لضامني الودائع والتي تضم 111عضو من 87 دولة ومقرها في بازل -سويسرا، "المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع" رئيساً للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وهي لجنة منبثقة عن المجلس التنفيذي في الجمعية الدولية لضامني الودائع، وذلك لمدة عامين متتاليين ابتداءً من شهر أكتوبر الحالي.

وجاء انتخاب المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع خلال الاجتماع السادس والخمسين للمجلس التنفيذي للهيئة الدولية لضامني الودائع (IADI)، والذي عقد في بازل – سويسرا خلال الفترة 15-19/10/2018.

وعبّر عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية بصفته رئيس مجلس ادارة المؤسسة عن فخره واعتزازه بانتخاب فلسطين لرئاسة اللجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، معتبراً أنها خطوة تضاف الى جهود مؤسسات فلسطين للتميز في كافة المحافل الاقليمية والدولية وعلى كافة الأصعدة والمجالات.

وأضاف مدير عام المؤسسة السيد زاهر الهموز في تعليقه على انتخاب فلسطين لرئاسة اللجنة الاقليمية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا باعتباره تتويجا لجهود المؤسسة المتميزة على صعيد المنطقة والعالم، وأنها خطوة إيجابية نحو تعزيز دور المؤسسة والاسهام في تحقيق أهدافها الرامية الى دعم استقرار وتعزيز ثقة ابناء شعبنا في الجهاز المصرفي الفلسطيني.

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