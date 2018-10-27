شؤون فلسطينية

مصرف الصفا يباشر بتقديم خدماته المصرفية في مدينة جنين

مصرف الصفا يباشر بتقديم خدماته المصرفية في مدينة جنين
رام الله - دنيا الوطن
في إطار جهوده لضمان الشمول المالي وتقديم أفضل الخدمات المصرفية لكافة المواطنين في أرجاء الوطن،  واستكمالا لخطته في التفرع والانتشار، باشر مصرف الصفا "البنك الإسلامي الأحدث في فلسطين" يوم الخميس تقديم خدماته المصرفية للجمهور بفرعه الجديد في مدينة جنين الكائن  في شارع الجامعة بالقرب من باصات الجامعة الأمريكية ، وذلك استمرارا لمسيرة العطاء التي بدأها منذ عامين لتوفير الخدمات المصرفية المتطورة وفق أصول الشريعة الإسلامية في فلسطين.

وأكد نضال البرغوثي مدير عام مصرف الصفا "الإسلامي"، أن افتتاح المصرف لفرعه الجديد في مدينة جنين يأتي في إطار الاستراتيجيات التي وضعها المصرف لتنفيذ خطته التوسعية الهادفة إلى تحقيق الشمول المالي، وبما يتوافق مع رؤية سلطة النقد الفلسطينية بهدف النهوض بالقطاع المصرفي الفلسطيني، وبما يكفل تقديم خدمات مصرفية حديثة ومتطورة وفق أحكام الشريعة الإسلامية لمختلف شرائح مجتمعنا الفلسطيني.

وأضاف البرغوثي "حرصت إدارة مصرف الصفا على افتتاح فرع للمصرف في جنين لتلبية تطلعات أهلنا في المحافظة بالحصول على خدمات وبرامج مالية متميزة ومتطورة، بالإضافة إلى التزام المصرف بالمساهمة في دعم المشاريع المجتمعية والتنموية بما يخدم أبناء شعبنا في المحافظة"، مؤكداً على ان المصرف بمشيئته تعالى سيكون في خدمة المواطنين في كافة محافظات الوطن خلال الأعوام القليلة المقبلة.

ودعا البرغوثي المواطنين في محافظة جنين إلى الاستفادة من خدمات وبرامج مصرف الصفا المتميزة، مثل برنامج حسابات التوفير "جود" والذي يُعدّ أحد أبرز برامج المصرف، حيث يتيح للعملاء ادخار أموالهم وتنميتها وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية؛ والحصول على فرص لربح العديد من الجوائز والتي تشمل الجائزة الأسبوعية وقيمتها 10 آلاف شيكل، هذا وبإمكان  المواطنين الاستفادة من برنامج (تاج) لتمويل الخدمات الصحية والذي يتيح الفرصة لعملاء المصرف لتغطية تكاليف العلاج وإجراء العمليات بشروط ميسرة حيث تصل فترة سداد الأقساط إلى 72 شهراً، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج التمويلية المميزة الأخرى.

يذكر ان مصرف الصفا"الإسلامي" أطلق مؤخرا برنامج تمويل التعليم  والتدريب "درجات"   الذي يتيح للطلبة تمويل أقساط المدارس والمعاهد والجامعات إضافة إلى رسوم الدورات التدريبية  والتأهيلية.

وأوضح  البرغوثي أن مصرف الصفا يواصل تنفيذ خطته التوسعية في باقي المحافظات، حيث باشر المصرف في التحضير لافتتاح فرعه الجديد في مدينة البيرة خلال هذا العام. وكان مصرف الصفا قد افتتح فروعاً له في محافظتي الخليل ونابلس إلى جانب المقر الرئيسي في مدينة رام الله، بالإضافة إلى افتتاح مكتب للمصرف في جامعة النجاح الوطنية لخدمة الطلبة والكادر التعليمي وموظفي الجامعة.

أخبار ذات صلة

حركة الأحرار: استمرار التطبيع العربي مع إسرائيل طعنة مسمومة لشعبنا

حركة الأحرار: استمرار التطبيع العربي مع إسرائيل طعنة مسمومة لشعبنا

حماس: التصعيد الإسرائيلي محاولة للتهرب من أي استحقاقات لتثبيت وقف إطلاق النار

حماس: التصعيد الإسرائيلي محاولة للتهرب من أي استحقاقات لتثبيت وقف إطلاق النار

فتح: المجلس المركزي هو من أوجد السلطة التي سيطرت عليها حماس بالسلاح

فتح: المجلس المركزي هو من أوجد السلطة التي سيطرت عليها حماس بالسلاح

لجنة مواجهة التحريض الإسرائيلي ضد التعليم تعقد اجتماعها الأول

لجنة مواجهة التحريض الإسرائيلي ضد التعليم تعقد اجتماعها الأول

انتخاب فلسطين رئيساً للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بالجمعية الدولية لضامني الودائع

انتخاب فلسطين رئيساً للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بالجمعية الدولية لضامني الودائع

هآرتس: الفلسطينية &#34;عائشة الرابي&#34; قُتلت نتيجة عملية إرهابية

هآرتس: الفلسطينية "عائشة الرابي" قُتلت نتيجة عملية إرهابية

الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان يعاني وضعاً صحياً صعباً

الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان يعاني وضعاً صحياً صعباً

تيسير خالد: نتنياهو يستخدم العلاقات مع بعض الدول العربية حصان طرواده لعلاقات اسرائيل

تيسير خالد: نتنياهو يستخدم العلاقات مع بعض الدول العربية حصان طرواده لعلاقات اسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

حركة الأحرار: استمرار التطبيع العربي مع إسرائيل طعنة مسمومة لشعبنا

حركة الأحرار: استمرار التطبيع العربي مع إسرائيل طعنة مسمومة لشعبنا

فتح: المجلس المركزي هو من أوجد السلطة التي سيطرت عليها حماس بالسلاح

فتح: المجلس المركزي هو من أوجد السلطة التي سيطرت عليها حماس بالسلاح

لجنة مواجهة التحريض الإسرائيلي ضد التعليم تعقد اجتماعها الأول

لجنة مواجهة التحريض الإسرائيلي ضد التعليم تعقد اجتماعها الأول

انتخاب فلسطين رئيساً للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بالجمعية الدولية لضامني الودائع

انتخاب فلسطين رئيساً للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بالجمعية الدولية لضامني الودائع

مصرف الصفا يباشر بتقديم خدماته المصرفية في مدينة جنين

مصرف الصفا يباشر بتقديم خدماته المصرفية في مدينة جنين

هآرتس: الفلسطينية &#34;عائشة الرابي&#34; قُتلت نتيجة عملية إرهابية

هآرتس: الفلسطينية "عائشة الرابي" قُتلت نتيجة عملية إرهابية

الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان يعاني وضعاً صحياً صعباً

الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان يعاني وضعاً صحياً صعباً

تيسير خالد: نتنياهو يستخدم العلاقات مع بعض الدول العربية حصان طرواده لعلاقات اسرائيل

تيسير خالد: نتنياهو يستخدم العلاقات مع بعض الدول العربية حصان طرواده لعلاقات اسرائيل

منوعات

الموت يخطف &#34;الأميرة الصغيرة&#34; عن عمر يناهز 45 عاماً

الموت يخطف "الأميرة الصغيرة" عن عمر يناهز 45 عاماً

صور: ميمي جمال تحتفل بزفاف حفيدتها وهيفاء وهبي تشعلها بالرقص

صور: ميمي جمال تحتفل بزفاف حفيدتها وهيفاء وهبي تشعلها بالرقص

فيديو مسرّب من عيد ميلاد لـ&#34;جين عمران&#34; ويكشف الوشم الذي أخفته لسنوات

فيديو مسرّب من عيد ميلاد لـ"جين عمران" ويكشف الوشم الذي أخفته لسنوات

فيديو: خبير تجميل يكشف حقيقة زواج شذى حسون... اليكم تفاصيله

فيديو: خبير تجميل يكشف حقيقة زواج شذى حسون... اليكم تفاصيله

فنانون وإعلاميون يدعمون مريم حسين بعد تسريب صور مخلة لها

فنانون وإعلاميون يدعمون مريم حسين بعد تسريب صور مخلة لها

صور: هل ارتبطت نيللي كريم بأشهر مهندسي الديكور في الوسط الفني؟

صور: هل ارتبطت نيللي كريم بأشهر مهندسي الديكور في الوسط الفني؟

فيديو: بشرط &#34;مثير&#34;.. هكذا احتفلت &#34;قمر&#34; بعيد ميلاد ابنها &#34;جيمي&#34;

فيديو: بشرط "مثير".. هكذا احتفلت "قمر" بعيد ميلاد ابنها "جيمي"

فيديو: شبيهة &#34;نادين نجيم&#34; تتخلى عن الحجاب وتتعرض للانتقادات.. شاهد الشبه

فيديو: شبيهة "نادين نجيم" تتخلى عن الحجاب وتتعرض للانتقادات.. شاهد الشبه

شاهد.. مُغنية عالمية تعتنق الإسلام.. وتؤكد: جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام

شاهد.. مُغنية عالمية تعتنق الإسلام.. وتؤكد: جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام

إليسا تهاجم &#34;إسرائيل&#34;: &#34;بئس هذا الزمن&#34;

إليسا تهاجم "إسرائيل": "بئس هذا الزمن"

عربي

السودان يلغي حظر منتجات مصرية: الاقتصاد بوابة حل الخلافات

السودان يلغي حظر منتجات مصرية: الاقتصاد بوابة حل الخلافات

سائق القنصلية: فريق اغتيال خاشقجي كان فرحاً وشرب الخمر بعد العملية

سائق القنصلية: فريق اغتيال خاشقجي كان فرحاً وشرب الخمر بعد العملية

إمام الحرم المكي عن بن سلمان: الأمير الشاب ماض نحو الإصلاح والتطوير

إمام الحرم المكي عن بن سلمان: الأمير الشاب ماض نحو الإصلاح والتطوير

فيديو: &#34;خديجة جنكيز&#34; تكشف عن وصية &#34;خاشقجي&#34; وما حدث قبل دخوله القنصلية

فيديو: "خديجة جنكيز" تكشف عن وصية "خاشقجي" وما حدث قبل دخوله القنصلية