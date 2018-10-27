الجماهير الفلسطينية بغزة والضفة تشيع ستة شهداء

شيعت الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بعد صلاة ظهر اليوم السبت، جثامين ستة شهداء، استشهدوا برصاص الاحتلال الاسرائيلي أمس الجمعة.



ففي قطاع غزة، شيعت الجماهير الفلسطينية جثامي خمسة شهداء استشهدوا اثر الاعتداءات الاسرائيلية عليهم، أربعة منهم بالرصاص خلال فعاليات مسيرة العودة، وواحد اثر انفجار عرضي بمخيم البريج وسط القطاع.





وفي الضفة الغربية، شيعت الجماهير الفلسطينية، جثمان الشهيد عثمان أحمد لدادوة (33 عاما)، الذي استشهد أمس الجمعة، برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال المواجهات في المزرعة الغربية برام الله.













رام الله - دنيا الوطن