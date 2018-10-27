حماس: استقبال نتنياهو ووفود إسرائيلية في دول عربية "خطأ كبير"

رام الله - دنيا الوطنوصف القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري اليوم السبت، استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب مشاركات إسرائيلية أخرى في عدة ساحات عربية، بأنه كان "خطأ كبيراً".وأضاف في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "نحن نرفض هذا السلوك، ونرفض أن يتم تبريره بتحقيق المصالح الفلسطينية"، داعيا إلى عدم تكرار ذلك، و"الاحتلال هو العدو، وسيبقى كذلك حتى استعادة القدس وتحرير أرض فلسطين".يشار إلى أن نتنياهو قام بزيارة أمس الجمعة إلى سلطة عُمان، حيث استقبله السلطان قابوس بن سعيد، وأجرى معه مباحثات تتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط.يأتي ذلك بعد ساعات قليلة، من استضافة قطر والإمارات، لوفود رياضية إسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي في هذه الدول، وذلك خلال مشاركتها في مسابقات رياضية في أبو ظبي والدوحة.