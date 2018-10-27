الأتيرة: قرار وزراء البيئة العرب بشأن القدس رسالة تأكيد على هويتها العربية

رام الله - دنيا الوطناعتبرت رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، أن قرار مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، إعلان مدينة القدس عاصمة للبيئة العربية لعام 2019، بمثابة رسالة تأكيد على الهوية العربية للقدس المحتلة، سيما في ظل ما تقوم به سلطات الاحتلال من محاولات لطمس هذه الهوية.وأكدت الأتيرة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين الرسمية، أن هذاالقرار هو فرصة لتسليط الضوء، على ما تعانيه البيئة في كل الأراضي المحتلة وخاصة القدس، مشيرة إلى زيارة خبراء دوليين في الفترة المقبلة لإعداد الدراسات حول الوضع البيئي وسبل تحسينه.