خبير بالاستيطان: قرار الاحتلال بناء أبراج بالقدس الشرقية ينهي قضيتها بشكل نهائي

رام الله - دنيا الوطنقال خبير الخرائط والاستيطان في بيت الشرق خليل التفكجي: إن نية الاحتلال بناء عدد من الأبراج السكنية مكان منازل فلسطينية في القدس الشرقية، مشروع تم طرحه عام 1990، بزعم أن تلك المنازل أملاك يهودية قبل عام 48 .وأضاف التفكجي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح السبت، أن إسرائيل تريد إقامة هذه الأبراج لربط المنطقة بأراضي عام 48، وتحويل الأحياء الفلسطينية إلى تجمعات محاطة بالمستوطنات، بحيث تصبح عملية تقسيم المدينةلعاصمتين أمرا مستحيلا .وشدد التفكجي على ضرورة ممارسة ضغوط دولية على دولة الاحتلال، لوقف هذا القرار، باعتبار أن تنفيذه ينهي قضية القدس بشكل نهائي، مؤكدا على ضرورة الضغط على دولة الاحتلال في مجلس الأمن، وأيضا على الشركات الدولية التي تنفذ هذه المشاريع بالتزامن مع الحراك القانوني والشعبي وحركة المقاطعة بي دي اس .