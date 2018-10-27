شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: تم التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار

الجهاد الإسلامي: تم التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، عن التوصل إلى توافق على وقف شامل لإطلاق النار، وعودة الهدوء في قطاع غزة، بعد اتصالات مصرية مع قيادة الحركة.

وقال بيان مقتضب للجهاد الإسلامي: "بعد اتصالات مع الجانب المصري تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"، مضيفة: اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في هذه اللحظات.

إلى ذلك، قالت صحيفة (معاريف): إنه بناءً على تقارير من غزة، فقد دخلت التهدئة حيز التنفيذ في هذه اللحظات.

أخبار ذات صلة

رأفت يستنكر استقبال عُمان والإمارات وقطر لوفود إسرائيلية رسمية ورياضية

رأفت يستنكر استقبال عُمان والإمارات وقطر لوفود إسرائيلية رسمية ورياضية

حركة الأحرار: استمرار التطبيع العربي مع إسرائيل طعنة مسمومة لشعبنا

حركة الأحرار: استمرار التطبيع العربي مع إسرائيل طعنة مسمومة لشعبنا

حماس: التصعيد الإسرائيلي محاولة للتهرب من أي استحقاقات لتثبيت وقف إطلاق النار

حماس: التصعيد الإسرائيلي محاولة للتهرب من أي استحقاقات لتثبيت وقف إطلاق النار

فتح: المجلس المركزي هو من أوجد السلطة التي سيطرت عليها حماس بالسلاح

فتح: المجلس المركزي هو من أوجد السلطة التي سيطرت عليها حماس بالسلاح

لجنة مواجهة التحريض الإسرائيلي ضد التعليم تعقد اجتماعها الأول

لجنة مواجهة التحريض الإسرائيلي ضد التعليم تعقد اجتماعها الأول

انتخاب فلسطين رئيساً للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بالجمعية الدولية لضامني الودائع

انتخاب فلسطين رئيساً للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بالجمعية الدولية لضامني الودائع

مصرف الصفا يباشر بتقديم خدماته المصرفية في مدينة جنين

مصرف الصفا يباشر بتقديم خدماته المصرفية في مدينة جنين

هآرتس: الفلسطينية &#34;عائشة الرابي&#34; قُتلت نتيجة عملية إرهابية

هآرتس: الفلسطينية "عائشة الرابي" قُتلت نتيجة عملية إرهابية

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

حركة الأحرار: استمرار التطبيع العربي مع إسرائيل طعنة مسمومة لشعبنا

حركة الأحرار: استمرار التطبيع العربي مع إسرائيل طعنة مسمومة لشعبنا

فتح: المجلس المركزي هو من أوجد السلطة التي سيطرت عليها حماس بالسلاح

فتح: المجلس المركزي هو من أوجد السلطة التي سيطرت عليها حماس بالسلاح

لجنة مواجهة التحريض الإسرائيلي ضد التعليم تعقد اجتماعها الأول

لجنة مواجهة التحريض الإسرائيلي ضد التعليم تعقد اجتماعها الأول

انتخاب فلسطين رئيساً للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بالجمعية الدولية لضامني الودائع

انتخاب فلسطين رئيساً للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بالجمعية الدولية لضامني الودائع

مصرف الصفا يباشر بتقديم خدماته المصرفية في مدينة جنين

مصرف الصفا يباشر بتقديم خدماته المصرفية في مدينة جنين

هآرتس: الفلسطينية &#34;عائشة الرابي&#34; قُتلت نتيجة عملية إرهابية

هآرتس: الفلسطينية "عائشة الرابي" قُتلت نتيجة عملية إرهابية

الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان يعاني وضعاً صحياً صعباً

الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان يعاني وضعاً صحياً صعباً

تيسير خالد: نتنياهو يستخدم العلاقات مع بعض الدول العربية حصان طرواده لعلاقات اسرائيل

تيسير خالد: نتنياهو يستخدم العلاقات مع بعض الدول العربية حصان طرواده لعلاقات اسرائيل

منوعات

الموت يخطف &#34;الأميرة الصغيرة&#34; عن عمر يناهز 45 عاماً

الموت يخطف "الأميرة الصغيرة" عن عمر يناهز 45 عاماً

صور: ميمي جمال تحتفل بزفاف حفيدتها وهيفاء وهبي تشعلها بالرقص

صور: ميمي جمال تحتفل بزفاف حفيدتها وهيفاء وهبي تشعلها بالرقص

فيديو مسرّب من عيد ميلاد لـ&#34;جين عمران&#34; ويكشف الوشم الذي أخفته لسنوات

فيديو مسرّب من عيد ميلاد لـ"جين عمران" ويكشف الوشم الذي أخفته لسنوات

فيديو: خبير تجميل يكشف حقيقة زواج شذى حسون... اليكم تفاصيله

فيديو: خبير تجميل يكشف حقيقة زواج شذى حسون... اليكم تفاصيله

فنانون وإعلاميون يدعمون مريم حسين بعد تسريب صور مخلة لها

فنانون وإعلاميون يدعمون مريم حسين بعد تسريب صور مخلة لها

صور: هل ارتبطت نيللي كريم بأشهر مهندسي الديكور في الوسط الفني؟

صور: هل ارتبطت نيللي كريم بأشهر مهندسي الديكور في الوسط الفني؟

فيديو: بشرط &#34;مثير&#34;.. هكذا احتفلت &#34;قمر&#34; بعيد ميلاد ابنها &#34;جيمي&#34;

فيديو: بشرط "مثير".. هكذا احتفلت "قمر" بعيد ميلاد ابنها "جيمي"

فيديو: شبيهة &#34;نادين نجيم&#34; تتخلى عن الحجاب وتتعرض للانتقادات.. شاهد الشبه

فيديو: شبيهة "نادين نجيم" تتخلى عن الحجاب وتتعرض للانتقادات.. شاهد الشبه

شاهد.. مُغنية عالمية تعتنق الإسلام.. وتؤكد: جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام

شاهد.. مُغنية عالمية تعتنق الإسلام.. وتؤكد: جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام

إليسا تهاجم &#34;إسرائيل&#34;: &#34;بئس هذا الزمن&#34;

إليسا تهاجم "إسرائيل": "بئس هذا الزمن"

عربي

السودان يلغي حظر منتجات مصرية: الاقتصاد بوابة حل الخلافات

السودان يلغي حظر منتجات مصرية: الاقتصاد بوابة حل الخلافات

سائق القنصلية: فريق اغتيال خاشقجي كان فرحاً وشرب الخمر بعد العملية

سائق القنصلية: فريق اغتيال خاشقجي كان فرحاً وشرب الخمر بعد العملية

إمام الحرم المكي عن بن سلمان: الأمير الشاب ماض نحو الإصلاح والتطوير

إمام الحرم المكي عن بن سلمان: الأمير الشاب ماض نحو الإصلاح والتطوير

فيديو: &#34;خديجة جنكيز&#34; تكشف عن وصية &#34;خاشقجي&#34; وما حدث قبل دخوله القنصلية

فيديو: "خديجة جنكيز" تكشف عن وصية "خاشقجي" وما حدث قبل دخوله القنصلية