الجهاد الإسلامي: تم التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، عن التوصل إلى توافق على وقف شامل لإطلاق النار، وعودة الهدوء في قطاع غزة، بعد اتصالات مصرية مع قيادة الحركة.وقال بيان مقتضب للجهاد الإسلامي: "بعد اتصالات مع الجانب المصري تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"، مضيفة: اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في هذه اللحظات.إلى ذلك، قالت صحيفة (معاريف): إنه بناءً على تقارير من غزة، فقد دخلت التهدئة حيز التنفيذ في هذه اللحظات.