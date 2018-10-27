الجهاد الإسلامي: تم التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، عن التوصل إلى توافق على وقف شامل لإطلاق النار، وعودة الهدوء في قطاع غزة، بعد اتصالات مصرية مع قيادة الحركة.
وقال بيان مقتضب للجهاد الإسلامي: "بعد اتصالات مع الجانب المصري تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"، مضيفة: اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في هذه اللحظات.
إلى ذلك، قالت صحيفة (معاريف): إنه بناءً على تقارير من غزة، فقد دخلت التهدئة حيز التنفيذ في هذه اللحظات.
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، عن التوصل إلى توافق على وقف شامل لإطلاق النار، وعودة الهدوء في قطاع غزة، بعد اتصالات مصرية مع قيادة الحركة.
وقال بيان مقتضب للجهاد الإسلامي: "بعد اتصالات مع الجانب المصري تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"، مضيفة: اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في هذه اللحظات.
إلى ذلك، قالت صحيفة (معاريف): إنه بناءً على تقارير من غزة، فقد دخلت التهدئة حيز التنفيذ في هذه اللحظات.
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