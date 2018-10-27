أبو تريكة: بلدان عربية تطبع مع "الكيان الصهيوني" وغزة تقصف الآن

رام الله - دنيا الوطنهاجم النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة، الزيارات والعلاقات التي يُقيمها قادة بعض الدول العربية، مع إسرائيل.وقال أبو تريكة، في تغريدة عبر موقع (تويتر): "لا أفهم كيف لبلاد عربية يكون مع الكيان الصهيوني علاقات وزيارات وصفقات ولقاءات رياضية وغيرها من الأمور المستفزة لنا كشعوب عربية وإسلامية".وأضاف أبو تريكة: "هذا الكيان الصهيوني سرطان العالم ابتعدوا عنه فهو في كل يوم يقتل أولادنا ويحتل أرضنا الأن يقذفون غزة وأنتم شركاء في ذلك سامحكم الله وهداكم".