أبو تريكة: بلدان عربية تطبع مع "الكيان الصهيوني" وغزة تقصف الآن
رام الله - دنيا الوطن
هاجم النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة، الزيارات والعلاقات التي يُقيمها قادة بعض الدول العربية، مع إسرائيل.
وقال أبو تريكة، في تغريدة عبر موقع (تويتر): "لا أفهم كيف لبلاد عربية يكون مع الكيان الصهيوني علاقات وزيارات وصفقات ولقاءات رياضية وغيرها من الأمور المستفزة لنا كشعوب عربية وإسلامية".
وأضاف أبو تريكة: "هذا الكيان الصهيوني سرطان العالم ابتعدوا عنه فهو في كل يوم يقتل أولادنا ويحتل أرضنا الأن يقذفون غزة وأنتم شركاء في ذلك سامحكم الله وهداكم".
هاجم النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة، الزيارات والعلاقات التي يُقيمها قادة بعض الدول العربية، مع إسرائيل.
وقال أبو تريكة، في تغريدة عبر موقع (تويتر): "لا أفهم كيف لبلاد عربية يكون مع الكيان الصهيوني علاقات وزيارات وصفقات ولقاءات رياضية وغيرها من الأمور المستفزة لنا كشعوب عربية وإسلامية".
وأضاف أبو تريكة: "هذا الكيان الصهيوني سرطان العالم ابتعدوا عنه فهو في كل يوم يقتل أولادنا ويحتل أرضنا الأن يقذفون غزة وأنتم شركاء في ذلك سامحكم الله وهداكم".
التعليقات