الجبير: مفتاح التطبيع مع إسرائيل لتعزيز عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

علق وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى سلطة عُمان الأسبوع الماضي.





وقال الجبير، وفق ما نقلت عنه القناة (14) الإسرائيلية، إن مفتاح التطبيع مع إسرائيل هو لتعزيز عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.





يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار الأسبوع الماضي سلطة عُمان، فيما شاركت وفود رياضية إسرائيلية في فعاليات أقيمت في قطر والإمارت.

