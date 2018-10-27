المبادرة الوطنية تحذر من تكرار ظاهرة وصول وفود إسرائيلية إلى دول عربية





وأضاف "في ما أصبح واضحا،أنها أنشطة تطبيعية مبرمجة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في إطار ما يسمى بصفقة القرن التي ترمي إلى تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل مع استمرار الاحتلال الإسرئيلي، وعلى حساب القضية الفلسطينية"



وقالت حركة المبادرة: إن "هذه الأنشطة التطبيعية تجري في ظل عمليات القصف الإجرامية لقطاع غزة، وقتل المدنيين العزل في الضفة و القطاع ، وبعد إقرار قانون العنصرية والأبارتهايد

الإسرائيلي".





وأكدت أن "المطلوب هو فرض المقاطعة والعقوبات على نظام الاحتلال والعنصرية الإسرائيلي وليس تطبيع العلاقات معه".



رام الله - دنيا الوطنحذرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اليوم السبت، من تكرر ظاهرة وصول وفود إسرائيلية رياضية وثفافية، إلى عدة دول عربية والتي "وصلت ذروتها في زيارة رئيس حكومة التطرف و العنصرية الإسرائيلي نتنياهو الى عُمان".