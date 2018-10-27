حركة المقاومة الشعبية: جاهزون للرد على أي حماقة بحق شعبنا الأعزل





وأدانت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة، والذي استهداف مبانٍ مدنية ومواقع للمقاومة.





واعتبر كتائب المقاومة الشعبية، أن هذا التصعيد هو إعلان حالة حرب ضد شعبنا الفلسطيني بكافة مكوناته، وأن المجزرة الأخيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال أمس الجمعة، لن تمر مرور الكرام.





وتابعت "نقف صفاً واحداً وفي خندق واحد لرد العدوان والدفاع عن شعبنا".



رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الشعبية اليوم السبت، إنها جاهزة للرد على أي "حماقة يرتكبها العدو بحق شعبنا الأعزل".