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شؤون فلسطينية

كتائب المقاومة الوطنية: الاحتلال يتحمل مسئولية العدوان على شعبنا

كتائب المقاومة الوطنية: الاحتلال يتحمل مسئولية العدوان على شعبنا
كتائب المقاومة الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،أن "تصعيد الاحتلال يأتي في سياق مواصلة الاحتلال العدوان على شعبنا الفلسطيني، والرغبة في خلق معادلات جديدة في القطاع.

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه اليوم السبت، أن "العدوان لن يفلح في كسر إرادة شعبنا أو فرض أي معادلات جديدة في مواجهة المقاومة"، محذرة الاحتلال من "مغبة التمادي في العدوان على شعبنا في قطاع غزة" .

وأكدت كتائب المقاومة الوطنية في بيانها، على أن قادة الاحتلال وحدهم يتحملون المسئولية عن هذا التصعيد، والاعتداءات المتكررة ضد شعبنا ، وما رد المقاومة إلا رسائل غضب على الاحتلال وعليه إدراكها جيداً ، فلا يمكن للمقاومة أن تقف مكتوفة الأيدي، وتمارس ضبط النفس في ظل ما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق شعبنا" .

وتابعت "أمام هذا العدوان  على شعبنا، تؤكد الكتائب ان المقاومة بكافة أذرعها العسكرية موحدة في الميدان وعلى أهبة الاستعداد للمشاركة جميعها في المعركة ، ومقاتلي كتائب المقاومة الوطنية بكافة وحداتها العسكرية جاهزة في مواقعها الميدانية،وسيكون للمقاومة كلمتها في الميدان".

وشددت كتائب المقاومة الوطنية، على أن "شعبنا و مقاومتنا الباسلة ستواجه غطرسة و جرائم الاحتلال بكل قوة وصلابة و بسالة وسيدفع ثمن جرائمه و سيجد كل شعبنا و فصائله المقاومة متوحدين في مواجهته". 

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