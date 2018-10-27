طائرات الاحتلال تستهدف عدة اهداف شمال وجنوب قطاع غزة

في غضون ذلك، عاوت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قصف أرضاً زراعية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "في هذا الوقت بدأت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الاسرائيلي بمهاجمة أهداف في قطاع غزة".



وكان المستشفى الاندونيسي شمالي قطاع غزة، قد تضرر بفعل قصف اسرائيلي الليلة الماضية، لاحد الاهداف.



وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قد استهدفت الليلة الماضية مبنى من أربعة طوابق وسط مدينة غزة، مما أدى الى تدميره بشكل كامل، دون وقوع اي اصابات.



يشار إلى أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال: "إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت 80 هدفاًُ في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن المقاومة أطلقت 30 صاروخاً تجاه غلاف غزة.



وأوضح المتحدث باسم الجيش، أن الثلاثين صاروخاً التي أطلقت من قطاع غزة تمكنت القبة الحديدة من اعتراض عشرة منها فيما سقط اثنين في قطاع غزة.

في السياق، أفادت وكالات محلية، أن طائرة استطلاع اسرائيلية قصفت موقعا للمقاومة في منطقة الزنة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.