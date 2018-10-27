سائق القنصلية: فريق اغتيال خاشقجي كان فرحاً وشرب الخمر بعد العملية

رام الله - دنيا الوطن

أجرت قناة (AHABER) التركية، حواراً مع سائق السيارة التي أقلت جزءاً من الفريق المتهم بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.



وقال السائق، إن الفريق الذي أقلّه بعد حادثة اغتيال خاشقجي، استمع للأغاني، وشرب الخمر، لافتاً إلى أنه تم تكليفه للذهاب إلى المطار فجر عملية الاغتيال لاحضار مجموعة من الفريق، وفق ما أورد موقع (عربي 21).وأوضح أنه تعرف على ماهر مطرب، من بين الأشخاص الذين ركبوا معه، بالإضافة لشخصين آخرين، لافتاً إلى أنه عندما ذهبوا إلى القنصلية مابين الساعه 10:30 و 11:00 صباحا، تم السماح لسيارته للدخول إلى مرآبها، وجلس أمام باب القنصلية، مضيفا أنه جاءت العديد من السيارات إليها بعد ذلك.وأضاف أنه شاهد خاشقجي عندما وصل إلى القنصلية، وهو يتحدث مع خطيبته، وبعد ذلك مع الأمن الذي يقف أمام القنصلية، وتم تفتيش ملابسه.وأشار إلى أن خطيبة خاشقجي كانت تنتظره بالقرب من دكان بجانب القنصلية، مشيراً إلى أنه بعد نحو الساعة خرجت ثلاث سيارات من القنصلية.ولفت إلى أنه تم منع السعوديين من دخول القنصلية، بعد أن دخل خاشقجي إليها، بحجة أنه يوجد تفتيش في داخلها، وطلب منهم الحضور في اليوم التالي.وأضاف أنه في الساعة الرابعة، طلب منه الذهاب إلى الفندق لكي يأخذ السعوديين المتواجدين هناك، موضحا، أنهم ليسوا ذات الأشخاص الذين نقلهم في الصباح.وأشار السائق، إلى أن أعضاء الفريق في الفندق طلبوا منه سيارتين، وسيارة أخرى للحقائب، متابعاً: "نقل معي أربعة من الفريق، وفي طريقهم للمطار قالوا له إنهم يريدون أن يأكلوا، ليذهب بهم إلى مطعم في الطريق.وأضاف أن الفريق كان سعيد جداً، وتناولوا السجائر والخمرة التي أخذوها من الفندق، منوهاً إلى أنهم عندما وصلوا إلى المطار انتظروا قليلاً ليأتي ماهر مطرب، ومن ثم غادروا بطيارتهم.