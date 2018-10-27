بالرغم من تأكيد التربية انتظام الدراسة: إخلاء بعض المدارس شرق وشمال القطاع

أكد مدير العلاقات الدولية والإعلام وزارة التربية والتعليم بغزة معتصم المنياوي، صباح اليوم السبت، أن بعض المدارس شرق وشمال القطاع تم إخلاؤها، بعد قرار من مدراء هذه المدارس، نظرا لطبيعة الأصوات التي سُمعت على مقربة منها.



وأضاف في تصريحات خاصة لــ "دنيا الوطن": أنه في بعض المدارس شرق وشمال القطاع، اجتهد مدراؤها بتعليق الدوام بها، نظرا للأصوات القريبة التي كانت تُسمع جراء التصعيد الجاري في القطاع بشكل عام".



وأوضح" أصدرنا تعليماتنا في وزارة التعلبم منذ الصباح أن قرار إخلاء المدارس اليوم هو من صلاحيات مدير المدرسة حسب ما يراه مناسبا".



وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة زياد ثابت، أكد انتظام الدراسة في جميع المدارس، بالرغم من التصعيد الذي يجري حاليا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس الجمعة.



واستشهد أربعة مواطنين أمس، وآخر متأثرا بجراحه صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال، جراء اعتدائها على مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية للقطاع .



وردت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقصف مناطق غلاف غزة برشقات صواريخ، أدت إلى إصابة عدد من الإسرائيليين بالهلع والصدمة، قبل أن يرد جيش الاحتلال بقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة بحوالي 80 صاروخا.



رام الله - دنيا الوطن