إمام الحرم المكي عن بن سلمان: الأمير الشاب ماض نحو الإصلاح والتطوير

رام الله - دنيا الوطنأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الجمعة، معتبراً أن الأمير الشاب ماضٍ نحو الإصلاح والتطوير وفق رؤية سديدة متكاملة مدروسة بعناية فائقة تنقل هذه البلاد من مرحلة الاعتماد الكلي على جميع الموارد الاقتصادية.وحسب الموقع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إشادة السديس بـ "مبادرة مستقبل الاستثمار التي عقدت بالرياض بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة"، وفق ما أوردت (CNN) عربية.وبين السديس أن "الأمير محمد بن سلمان يسعى دائماً إلى النهوض بالموارد الاقتصادية للمملكة، إذ استطاع أن يجعلها في مقدمة الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي".وفي معرض تصريحاته، قال السديس إن "مملكتنا الحبيبة تتصدر حكومة وشعباً في الدعم التطوير السياسي والاقتصادي وتعزيز مفهوم النزاهة في نفوس الكبير والصغير في المجتمع الدولي والمحلي".وأشار إلى أن "المؤتمر الاقتصادي قد شهد إبرام صفقات تقنية عالمية ضخمة لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين دليل على أن المملكة لا يثنيها المغرضون، ولا تلتفت لصناع الكذب وآلاتهم الإعلامية المضللة؛ بل تعمل بجد وبقوة خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما".وسأل السديس الله أن "يحفظ بلاد الحرمين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وأن يديم أمنها واستقرارها وازدهارها"، حسب قوله.