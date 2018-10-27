عُمان تعرض الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين بملف المفاوضات وهذا رد الرئيس

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، الإسرائيلية، إن حاكم سلطنة عُمان السلطان قابوس، عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوسط في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مسؤول فلسطيني وصفته بالكبير ولم تسمه، إن الرئيس عباس رد على ذلك بأنه يرحب بأي خطوة مهمة للسلام.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أجرى زيارة سرية لسلطنة عُمان، مساء اليوم الجمعة، التقى خلالها السلطان قابوس، الذي وجه له دعوة الزيارة في ختام اتصالات مطولة بين الطرفين خلال الأيام الماضية.ورافق نتنياهو في الزيارة، رئيس "الموساد" الإسرائيلي، يوسي كوهين، ومستشار الأمن القومي، مائير شبات، ومدير عام وزارة الخارجية والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة، آفي بلوت.