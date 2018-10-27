شاهد: الاحتلال يقصف 80 هدفاً في قطاع غزة الليلة الماضية

رام الله - دنيا الوطن

قال جيش الاحتلال باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت 80 هدفاًُ في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المقاومة أطلقت 30 صاروخاً تجاه غلاف غزة.





وأوضح المتحدث باسم الجيش، أن الثلاثين صاروخاً التي أطلقت من قطاع غزة تمكنت القبة الحديدة من اعتراض عشرة منها فيما سقط اثنين في قطاع غزة.





وأضاف: "استدفت طائراتنا مبنى مكون من أربعة طوابق في مدينة غزة ، وهذا الاستداف هو رد على سلسلة الرشقات الصاروخية على غلاف غزة".







