الجهاد الإسلامي: سنلتزم بوقف إطلاق النار حال التزمت إسرائيل

قالت حركة الجهاد الإسلامي إنها "ستلتزم بوقف إطلاق النار حال التزمت إسرائيل، أما إذا استمرت عمليات القصف، واستمر العدوان، فإن المقاومة سترد على كل قصف بحجمه وقدره" .





جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة في ظل جولة التصعيد التي بدأت في قطاع غزة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم.



وأضافت أنه "مع مواصلة العدو استهداف المدنيين العزل في مسيرات العودة على مدار الأسابيع الماضية وقتلهم بدم بارد، واستمراره بذلك رغم الجهود المصرية التي بذلت في الأيام الأخيرة ، وقد واصل العدو بالأمس سياسة القتل والعدوان حيث استهدف وقتل بدم بارد سبعة شهداء ( 5 في غزة و 2 بالضفة) من المدنيين العزل ، وأصاب أكثر من 200 آخرين ، تعمد اصابتهم إصابات حرجة وبليغة".



وأكدت في بيانها "أنها وقوى المقاومة قد حذرت على مدى الأسابيع الماضية، من استمرار الاحتلال في عمليات القتل والاستهداف الممنهج للمواطنين العزل، ولذلك فقد قررت حركة الجهاد وبمسؤولية عالية حفاظا على المقاومة وموقفها، التي انتزعته سابقا وأرست فيه معادلة واضحة، أن القصف بالقصف والدم بالدم، قررت الرد على هذا السلوك وهذا العدوان".



وأضافت أنها فعلت ذلك بكل إرادة وتصميم، لــ "يفهم العدو أن المقاومة لن تقبل بمعادلات يفرضها على قاعدة القتل من جانبه والصمت من جانبنا ولكن العدو استمر طوال الليلة الماضية وصباح اليوم بالعدوان وقصف العديد من الأهداف والمواقع المدنية".



رام الله - دنيا الوطن