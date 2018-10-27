عاجل

  • صافرت الإنذار تدوي في أشكول

  • الجيش الإسرائيلي: بدأت طائراتنا بمهاجمة أهداف في قطاع غزة

  • صافرات الإنذار تدوي في كرم أبو سالم

شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: سنلتزم بوقف إطلاق النار حال التزمت إسرائيل

الجهاد الإسلامي: سنلتزم بوقف إطلاق النار حال التزمت إسرائيل
حركة الجهاد
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة الجهاد الإسلامي إنها "ستلتزم بوقف إطلاق النار حال التزمت إسرائيل، أما إذا استمرت عمليات القصف، واستمر العدوان، فإن المقاومة سترد على كل قصف بحجمه وقدره" .

جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة في ظل جولة التصعيد التي بدأت في قطاع غزة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم.

وأضافت أنه "مع مواصلة العدو استهداف المدنيين العزل في مسيرات العودة على مدار الأسابيع  الماضية وقتلهم بدم بارد، واستمراره بذلك رغم الجهود المصرية التي بذلت في الأيام الأخيرة ، وقد واصل العدو بالأمس سياسة القتل والعدوان حيث استهدف وقتل بدم بارد سبعة شهداء ( 5 في غزة و 2 بالضفة) من المدنيين العزل ، وأصاب أكثر من 200 آخرين ، تعمد اصابتهم إصابات حرجة وبليغة".

وأكدت في بيانها "أنها وقوى المقاومة قد حذرت على مدى الأسابيع الماضية، من استمرار الاحتلال في عمليات القتل والاستهداف الممنهج للمواطنين العزل، ولذلك فقد قررت حركة الجهاد وبمسؤولية عالية حفاظا على المقاومة وموقفها، التي انتزعته سابقا وأرست فيه معادلة واضحة، أن القصف بالقصف والدم بالدم، قررت الرد على هذا السلوك وهذا العدوان".

وأضافت أنها فعلت ذلك بكل إرادة  وتصميم، لــ "يفهم العدو أن المقاومة لن تقبل بمعادلات يفرضها على قاعدة القتل من جانبه والصمت من جانبنا ولكن العدو استمر طوال الليلة الماضية وصباح اليوم بالعدوان وقصف العديد من الأهداف والمواقع المدنية".

أخبار ذات صلة

طائرات الاحتلال تستهدف موقع الإدارة المدنية شمال قطاع غزة

طائرات الاحتلال تستهدف موقع الإدارة المدنية شمال قطاع غزة

بالرغم من تأكيد التربية انتظام الدراسة: إخلاء بعض المدارس شرق القطاع

بالرغم من تأكيد التربية انتظام الدراسة: إخلاء بعض المدارس شرق القطاع

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين

شاهد: الاحتلال يقصف 80 هدفاً في قطاع غزة الليلة الماضية

شاهد: الاحتلال يقصف 80 هدفاً في قطاع غزة الليلة الماضية

العملات: ارتفاع ملحوظ عل سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع ملحوظ عل سعر صرف الدولار

سرايا القدس: ندرس توسيع الرد على الاحتلال كماً ونوعاً والمقاومة جاهزة لما هو أبعد

سرايا القدس: ندرس توسيع الرد على الاحتلال كماً ونوعاً والمقاومة جاهزة لما هو أبعد

السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافٍ بوجه عام

السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافٍ بوجه عام

استشهاد الشاب مجاهد عقل متأثرا بجراحه

استشهاد الشاب مجاهد عقل متأثرا بجراحه

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين

العملات: ارتفاع ملحوظ عل سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع ملحوظ عل سعر صرف الدولار

السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافٍ بوجه عام

السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافٍ بوجه عام

استشهاد الشاب مجاهد عقل متأثرا بجراحه

استشهاد الشاب مجاهد عقل متأثرا بجراحه

شاهد: تضرر المستشفى الإندونيسي شمال غزة نتيجة القصف الإسرائيلي

شاهد: تضرر المستشفى الإندونيسي شمال غزة نتيجة القصف الإسرائيلي

الجهاد الإسلامي: لا يمكن أن تقف المقاومة مكتوفة الأيدي أمام قتل الأبرياء

الجهاد الإسلامي: لا يمكن أن تقف المقاومة مكتوفة الأيدي أمام قتل الأبرياء

شاهد: اعتراض القبة للوابل الرابع من الصواريخ

شاهد: اعتراض القبة للوابل الرابع من الصواريخ

حماس تنفي أنباء وقف جهود التهدئة مع الاحتلال

حماس تنفي أنباء وقف جهود التهدئة مع الاحتلال

منوعات

فيديو: بشرط &#34;مثير&#34;.. هكذا احتفلت &#34;قمر&#34; بعيد ميلاد ابنها &#34;جيمي&#34;

فيديو: بشرط "مثير".. هكذا احتفلت "قمر" بعيد ميلاد ابنها "جيمي"

نسرين طافش تصرح: لو على الزواج سهلة أي حد يقدر يتزوج..فما المناسبة؟

نسرين طافش تصرح: لو على الزواج سهلة أي حد يقدر يتزوج..فما المناسبة؟

فيديو: شبيهة &#34;نادين نجيم&#34; تتخلى عن الحجاب وتتعرض للانتقادات.. شاهد الشبه

فيديو: شبيهة "نادين نجيم" تتخلى عن الحجاب وتتعرض للانتقادات.. شاهد الشبه

شاهد.. مُغنية عالمية تعتنق الإسلام.. وتؤكد: جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام

شاهد.. مُغنية عالمية تعتنق الإسلام.. وتؤكد: جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام

إليسا تهاجم &#34;إسرائيل&#34;: &#34;بئس هذا الزمن&#34;

إليسا تهاجم "إسرائيل": "بئس هذا الزمن"

أمل العوضي تتعرض لهجوم عنيف وانتقادات كثيرة بسبب فستانها القصير والمخرّم

أمل العوضي تتعرض لهجوم عنيف وانتقادات كثيرة بسبب فستانها القصير والمخرّم

ماهي قصة زواج وطلاق الفنان ماجد المهندس الغامضة.. وكيف أصبح ابنه الوحيد؟

ماهي قصة زواج وطلاق الفنان ماجد المهندس الغامضة.. وكيف أصبح ابنه الوحيد؟

هل تترك ديانا كرزون الفن من أجل رجل؟

هل تترك ديانا كرزون الفن من أجل رجل؟

مطالبات بمقاطعة مسلسل تركي بدعوة &#34;الإساءة للسعوديين&#34;.. شاهد المقطع

مطالبات بمقاطعة مسلسل تركي بدعوة "الإساءة للسعوديين".. شاهد المقطع

فنانة عربية تكشف عن معاناتها بعد عملية شفط دهونها: &#34;لم يتغير مقاسي&#34;

فنانة عربية تكشف عن معاناتها بعد عملية شفط دهونها: "لم يتغير مقاسي"

عربي

وزير خارجية عمان: إسرائيل من دول الشرق الأوسط والزيارة متاحة بكل وقت

وزير خارجية عمان: إسرائيل من دول الشرق الأوسط والزيارة متاحة بكل وقت

تركيا تطلب رسميا من السعودية تسليم المتهمين في مقتل خاشقجي

تركيا تطلب رسميا من السعودية تسليم المتهمين في مقتل خاشقجي

شاهد: في زيارة غير مُعلنة.. نتنياهو التقي قابوس في سلطنة عُمان

شاهد: في زيارة غير مُعلنة.. نتنياهو التقي قابوس في سلطنة عُمان

الملك عبدالله: غضبي على كل من قصر باتخاذ اجراءات تمنع حدوث فاجعة البحر الميت

الملك عبدالله: غضبي على كل من قصر باتخاذ اجراءات تمنع حدوث فاجعة البحر الميت