السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافٍ بوجه عام
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، صافيا بوجه عام باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة تكون الأجواء صافية باردا نسبياً الى بارد ، والرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأحد 2018/10/28: يكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود4 درجات مئوية ، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأثنين 2018/10/29: يكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء 2018/10/30: يكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
يكون الجو اليوم السبت، صافيا بوجه عام باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة تكون الأجواء صافية باردا نسبياً الى بارد ، والرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأحد 2018/10/28: يكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود4 درجات مئوية ، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأثنين 2018/10/29: يكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء 2018/10/30: يكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
|المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
|المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|20-12
|21-12
|22-12
|بيت لحم
|20-12
|21-12
|22-12
|رام الله والبيرة
|18-11
|19-11
|20-11
|طولكرم
|25-16
|26-16
|27-16
|نابلس
|22-13
|23-13
|24-13
|قلقيلية
|25-16
|26-16
|27-16
|جنين
|25-13
|26-13
|27-13
|سلفيت
|20-12
|21-12
|22-12
|طوباس
|25-13
|26-13
|27-13
|روابي
|21-13
|22-13
|23-13
|الخليل
|18-11
|19-11
|20-11
|غزه
|24-17
|25-17
|26-17
|أريحا
|29-17
|31-17
|32-17
|خانيونس
|24-17
|25-17
|26-17
|الأغوار الشمالية
|27-15
|29-15
|30-15
|رفح
|25-16
|26-16
|27-16
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