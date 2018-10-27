السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافٍ بوجه عام

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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 20-12 21-12 22-12 بيت لحم 20-12 21-12 22-12 رام الله والبيرة 18-11 19-11 20-11 طولكرم 25-16 26-16 27-16 نابلس 22-13 23-13 24-13 قلقيلية 25-16 26-16 27-16 جنين 25-13 26-13 27-13 سلفيت 20-12 21-12 22-12 طوباس 25-13 26-13 27-13 روابي 21-13 22-13 23-13 الخليل 18-11 19-11 20-11 غزه 24-17 25-17 26-17 أريحا 29-17 31-17 32-17 خانيونس 24-17 25-17 26-17 الأغوار الشمالية 27-15 29-15 30-15 رفح 25-16 26-16 27-16

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم السبت، صافيا بوجه عام باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء صافية باردا نسبياً الى بارد ، والرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2018/10/28: يكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود4 درجات مئوية ، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأثنين 2018/10/29: يكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2018/10/30: يكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: