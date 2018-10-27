استشهاد الشاب مجاهد عقل متأثرا بجراحه

رام الله - دنيا الوطناستشهد الشاب مجاهد زياد زكي عقل، (22 عاماً)، فجر اليوم السبت، متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس الجمعة في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.وقال الناطق باسم وزارة الصحة اشرف القدرة، إن الشاب عقل استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها شرق مخيم البريج.وبذلك يرتفع شهداء مسيرات يوم أمس إلى ستة بعد استشهاد أربعة شبان برصاص الاحتلال، وخامس بانفجار عرضي.