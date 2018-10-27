فجرا.. الاحتلال يدمر مبنى من أربعة طوابق وسط مدينة غزة

دمرت طائرات الاحتلال، فجر اليوم السبت، مبنى غير مأهول وسط مدينة غزة.





وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن سلاح الجو التابع له دمر مبنى مكون من 4 طوابق وسط مدينة غزة، زاعما أنه يستخدم كمقر لجهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس.







وذكر البيان، أن القصف جاء ردا على اطلاق صواريخ من غزة تجاه بلدات غلاف القطاع.





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن 30 صاروخا اطلق من غزة نحو غلاف القطاع، واعترضت القبة الحديدية 10 منها، فيما سقط اثنين داخل القطاع.









رام الله - دنيا الوطن