شاهد: تضرر المستشفى الإندونيسي شمال غزة نتيجة القصف الإسرائيلي

قالت مصادر محلية، اليوم السبت، إن المستشفى الإندونيسي، تعرض لأضرار نتيجة للقصف الإسرائيلي لشمال غزة.





ونقل ناشطون وأطباء، صورا تظهر حجم الأضرار، داخل المستشفى، وذلك بعد قصف طائرات الاحتلال موقع الجدار التابع للمقاومة، بالقرب من المستشفى.





من جانبها، استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط المستشفى الإندونيسي، والحقاء أضرار مادية جسيمة فيه.





وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي، أن القصف تسبب بإرباك العمل داخل أقسام المستشفى وارهاب المرضى والطواقم الطبية.





ودعت الوزارة المؤسسات الدولية إلى تفعيل إجراءات الحماية الدولية للطواقم والمرافق الصحية.





























رام الله - دنيا الوطن